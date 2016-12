Ekstremværet stengte gater

Halden24

Urd har truffet Halden, dette har medført større vannmengder i sentrum.

Halden Kommune har sperret av veien til Mølen.

- Vi har tatt forhåndsregler som følge av tidligere erfaringer, dette betyr at vi har sperret veien ut til Mølen, sier Martin Vik i Halden Kommune til Halden24 mandag kveld.

Politiet har tidligere i kveld valgt å sperre av bryggene ved Halden Havn.

Det er ikke meldt om noen alvorlige problemer som følge av vannmengdene, men det er noen husstander som har mistet strømmen.

Vannet er nå på vei tilbake, men vinden vil trolig øke i styrke utover natten.



Mange stramme fortøyninger å se, da vannet var på sitt høyeste mandag ettermiddag.

Vinden øker mot natten

Meteorologisk institutt meldte tidlig 1. juledag at ekstremværet Urd var på vei mot Sør-Norge.

Ekstremværet har allerede ført til innstilte fergeavganger, og flere fjelloverganger har vært stengt de siste dagene på grunn av ras eller uvær på fjellet.

På Vestlandet sør for Stad økte vinden mandag ettermiddag til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land.

Østafjells økte vinden i styrke mandag kveld og natt til tirsdag.

Det er kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25 og 35 meter i sekundet.



Vinden har vært oppe i stiv kuling og sterk kuling langs Østfoldkysten. Foto: Rainer Prang

Fakta om Beauforts skala

Beauforts skala er den vanligste skalaen for vindstyrke. Hvert intervall har en betegnelse og et nummer. Vindstyrkene her er angitt i meter per sekund (m/s).

* Stille (0): 0 – 0,2 m/s

* Flau vind (1): 0,3– 1,5 m/s

* Svak vind (2): 1,6– 3,3 m/s

* Lett bris (3): 3,4– 5,4 m/s

* Laber bris (4): 5,5– 7,9 m/s

* Frisk bris (5): 8,0– 10,7 m/s

* Liten kuling (6): 10,8– 13,8 m/s

* Stiv kuling (7): 13,9– 17,1 m/s

* Sterk kuling (8): 17,2– 20,7 m/s

* Liten storm (9): 20,8– 24,4 m/s

* Full storm (10): 24,5– 28,4 m/s

* Sterk storm (11): 28,5– 32,6 m/s

* Orkan (12): over 32,6 m/s

* Skalaen viser til middelhastigheten, målt som et gjennomsnitt over ti minutter. Det vil derfor normalt være enda sterkere vind i kastene. Mer om værmeldingssymboler og virkning av de ulike vindstyrkene på yr.no.

(Kilde: Meteorologisk institutt) (©NTB)

