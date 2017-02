Halden24

AV: Gitte Larsen

En digresjon om kronikken til Jarle Aabø februar 2017.

Jeg så en filmsnutt NRK Debatt hadde lagt ut på Facebook som handlet om kvinnesyn og yrkesvalg fra 1971 og fikk umiddelbart tankene over på artikkelen Jarle Aabø skrev om Erlandsensaken i februar 2017.

Det var bare å bytte ut kvinner med psykisk funksjonshindring, så var debatten helt lik. I dag, 2017.

Det skulle tatt seg ut om mennesker med psykiske funksjonsutfordringer skal kunne velge egne yrker og bli integrert på ordentlig. Ærrugæærn.

Da kan jo ikke Jarle Aabø kalle seg selv for en av «oss» og de med funksjonshindringer for en av «dem» lenger, og han kan heller ikke kalle seg selv for den «sterke» og de «andre» for «svake». (Akkurat kvinnesaken handlet om)

Hele selvbildet av den tøffe journalisten som tør å snakke haldenserne mitt i mot fordi, sitat fra en av hans kronikker mai 2015:

– Hvis du skriver at Erlandsen bør stenge, blir du spytta på neste gang du er hjemme, advarte HAs nyhetsredaktør da jeg foreslo denne kronikken.

Men med ytringsfriheten i baklomma, med stor forståelse for unikes behov for arbeidstrening og med noen fakta på bordet tar jeg sjansen.

Jasså sier`u det ja.

Jeg tar også sjansen uten å konferere med nyhetsredaktøren. Jeg vet ikke en gang at det går an.

Sitat fra HA februar 2017:

Så skyver Jørn Nilsen de aller svakeste foran seg igjen i et usedvanlig stygt angrep på de som hver eneste dag yter omsorg og tilbyr arbeidstrening til de som virkelig trenger det. Å skylde på andre for egen fiasko er et velkjent grep, men denne gangen fungerer det ikke.

Jeg er sjeleglad for at det var Jørn Nilsen som jobbet som fritidsleder på Østerbo på 70-tallet og ikke Jarle Aabø. Jørn skjøv riktig nok alle han jobbet med foran seg, men han kalte de ikke svake. Og det føltes ikke som et angrep på oss som ytte omsorg. Han var en foregangsfigur. Han tenkte ikke profitt, han satte seg ikke over de han jobbet for og lagde et «vi» og «dem». Han viste oss (slik jeg husker det) at ved å legge tilrette for (les BPA, og det var på 70-tallet!) folk som trenger drahjelp, kan alle gjøre det de ønsker. Og det fikk han til. Hjelp til selvhjelp heter det. Et nesten ukjent begrep da, men ærlig talt Aabø, det er et velkjent begrep i dag.

Sitat februar 2017:

oppsiktsvekkende er likevel Nilsens påstand om at ”Halden utestenger utviklingshemmede”. Dette er ikke bare feil, men svært skadelig for byens renommé. Det er også en grov krenkelse overfor dem som arbeider innenfor denne kommunale tjenesten. Snakk om å bli hengt ut av en som kun ”snakker for sin syke mor”.

Han har jaggu humor også han Aabø. Tenk om det var kvinner som overtok styrer og verv i en by på 70-tallet. Les ovenstående sitat en gang til. Bytt ut utviklingshemmede med kvinner. Artig!

Jeg er kanskje helt på bærtur. Har jobbet med mennesker i hele mitt voksne liv, og ser ikke en eneste krenkelse ved dette utsagnet av Jørn Nilsen. Er det noen som burde følt seg krenket var det vel kommunestyret, og ikke de ansatte. De ansatte innbefatter et stort mangfold av holdninger og idéer. Noen er enige med Aabø, og andre med Jørn. Noen er enige i tingenes tilstand, og andre ikke. Noen holder ut i systemet, og noen blir utbrent. Det er bare det at de jobber i disse tiltakene fordi det ikke finnes andre muligheter i kommunen, og jeg vet at det er mange som ønsker seg endringer, men følger kommunens retningslinjer. Spør Jørn Nilsen. Det er f.. ikke lett å tenke utenfor båsen før en informasjonsrådgiver med SKUP-pris skal mene på`t og kalle det fakta. ( sånn var det med kvinnesaken og likestillingsspørsmålet på 70-tallet også.) Og hvor og når har Jørn Nilsen sagt at de ikke gjør en uvurderlig jobb? Så vidt meg bekjent samarbeider han godt med mange av de ansatte i kommunen.

Sitat februar 2017

Halden kommune tilbyr i dag arbeidstrening til 94 utviklingshemmede, og det står ingen på venteliste. Dette tilbudet er plassert på seks forskjellige steder i Halden, nemlig Braveien, sentrum, Asak, Nordbrøden, Tistedal og Båstadlund. Det er også et faktum at de to som nå arbeider på Erlandsen, vil få tilbud om å knytte seg til det kommunale tilbudet.

Så for å tydeliggjøre det hele: Halden kommune utestenger ingen. Halden kommune inkluderer alle.

Jeg har ikke leste et eneste sted at muligheten for å arbeide innen yrker man ønsker er satt opp mot tiltak kommunen tilbyr. Det er ikke en ensartet gruppe det her er snakk om, men mennesker med forskjellige behov. Akkurat som hos «oss». Det temaet har media og Jarle Aabø skapt. Jeg tror Aabø hadde vært glad hvis han satt i rullestol og trengte en BPA for å komme seg på jobb hver dag i stedet for å måtte velge noe noen andre hadde valgt for ham.

På 70-tallet var det definert hvilke yrker de «svake» (kvinnene) kunne og burde ha. Heldigvis har kvinnene selv kjempet seg til endringer og tatt sin plass i samfunnet. Mennesker med hindringer trenger BPA for å kjempe samme kamp. Det liker ikke Aabø tydeligvis. I hvert fall ikke hvis de skal være blant «oss».

Aabø synes at Halden kommune inkluderer alle ved å plassere de utviklingshemmede der de hører hjemme, (les kvinner, kjøkkenbenken og omsorgsyrker fra 70-tallet) på definerte arbeidsplasser, vekk fra det ordinære arbeidslivet, så han kan være med å opprettholde begrepet «vi» og «dem» og Aabø kan føle seg bedre. Snakk om å skyve noen foran seg for egen vinning.

Mitt store store spørsmål er: Hvorfor skal noen ha arbeidstrening hvis man ikke får brukt kunnskapen i det ordinære arbeidsliv?