Det nærmer seg ferietid - har du sjekket passet?

Flere opplever hvert år å få ferien ødelagt fordi de ikke har sjekket gyldigheten på passet. Politiet oppfordrer til å sjekke utløpsdato i god tid før utenlandsreiser.

- Både vinterferie og påskeferie nærmer seg, og plutselig kommer også sommeren. Timene for passbestilling fylles raskt opp. Vi anbefaler derfor å være tidlig ute med å

bestille time, sier driftsenhetsleder Heidi Vinsrud ved Felles forvaltningsenhet hos politiet i Østfold. Det er en leveringsgaranti på ti virkedager fra bestilling til passet ligger i postkassen.

- Husk at flere land krever at passet er gyldig i opp til seks måneder etter utreise. Du finner informasjon om dette på Utenriksdepartementets landsider, opplyser Vinsrud.

Hva gjelder nødpass utstedes dette kun i nødstilfeller, med gyldighet for én reise og med samme kostnad som et ordinært pass.

- Det er heller ikke alle land som godtar nødpass. Du er selv ansvarlig for å undersøke om landet du skal til godtar nødpass, påpeker Vinsrud.

I Østfold kan du søke om pass ved Felles forvaltningsenhet i Råde. Det utstedes også pass ved politistasjonen i Askim. Informasjon om timebestilling og åpningstider finnes på politiets nettsider.

Felles forvaltningsenhet utstedte 32 607 pass i 2016.

– Antallet er økende, sier Heidi Vinsrud.