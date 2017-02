Det beste resultatet siden 2012

Halden24

Norske Skogs brutto driftsresultat var på drøye 1 milliard i 2016. Høy kapasitetsutnyttelse og god drift gjennom 2016 resulterte i det beste årlige brutto driftsresultatet siden 2012, melder selskapet i en børsmelding i dag. Nettoresultatet i 2016 var på 306 millioner til tross for 1,4 milliarder i nedskrivninger.

- Til tross for stort fokus på refinansiering av konsernet i fjor, leverte våre forretningsenheter sterke resultater. I 2017 vil vi fortsette å gjøre våre enheter mer konkurransedyktige og robuste gjennom kostnadsreduksjoner og realisering av nye vekstinitiativ. En bedret markedsbalanse bør gi rom for økninger i salgsprisene fremover, spesielt etter betydelige kapasitetsstengninger i Europa og Nord-Amerika, kombinert med en utflating i etterspørselen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Markedsbalansen for trykkpapir i Europa ventes å øke med allerede kunngjorte kapasitetskonverteringer og stengninger i industrien. Kapasitetsutnyttelsen forventes å ligge over 90% gjennom 2017, noe som vil være gunstig for prisutviklingen. Kostnadsøkningen for returpapir og norske energipriser, sammen med Brexiteffekter, vil imidlertid dempe den positive

prisutsiktene, skriver selskapet.

Etterspørselen etter avispapir har sunket med 3 prosent, mens etterspørselen etter magasinpapir har økt. Norske Skog bruker 91 prosent av sin kapasitet.

De variable kostnadene i selskapet økte som følge av høyere energi- og returpapirkostnader, men faste kostnader står på stedet hvil.

Brutto driftsresultat ble redusert som følge av kostnadsinflasjon og lavere britiske marginer på grunn av pundsvekkelse.

Norske Skog har som mål å generere 20 prosent av gruppens brutto driftsresultat (GOE) fra nye virksomheter innen 2020, men har behov av finansiering for å oppnå dette

målet. Skiftet vil hovedsakelig innebære identifiserte investeringer i nye grønne næringer.

På Saugbrugs i Halden er det biogassprosjekt som er det viktigste for avdelingen.

Produksjonen i biogassprosjektet til 150 millioner kroner er ventet å starte opp i løpet av første kvartal i 2017. Biogassanlegget vil fullt ut bidra til brutto driftsresultatet fra andre kvartal i 2017. Saugbrugs har i tillegg initiert vekstprosjekter knyttet til utvikling av mikrofibrillær cellulose (nanocellulose), fiberplater og Biokarbon for stålindustrien.