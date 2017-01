Denne butikken har omsatt for én milliard

Halden24

Butikken som selger billig bacon og brus melder at 2016 ble et vanvittig år: de passerte nylig en milliard kroner i omsetning.

Videre skriver de at aldri tidligere har en matbutikk i Norden passerte denne «magiske grensa».

Den drøyt 6.500 kvadratmeter store butikken, som ligger på Nordby shoppingsenter rett over svenskegrensa, har holdt det gående i nye lokaler på senteret siden november 2012, og pilene har bare pekt oppover.

Heidi Fouganthin, butikksjef for handelsmaskinen, er mildt sagt fornøyd.

- Jeg vil takke våre dyktige ansatte for at vi klarer å sprenge denne magiske grensen i 2016 og passerer en milliard i omsetning. Man skal ha stor respekt for deres innsats med å håndtere de volumene som vi har med å gjøre. Alle våre medarbeidere fortjener en stor honnør for dette, sier Fouganthin, som har vært butikksjef i snart ti år.

Butikken har hele 160 ansatte, og et snitt på 2,5 millioner kunder i året.