Bane Nors kompetanse

Halden24

Bare prosent av norsk gods til utlandet går på jernbane. Trafikktelling viser at lastebiler over Svinesund bærer godsmengder som tilsvarer flere hundre meter lange tog hver time døgnet rundt hele året. Klart at det meste av dette må over på bane (og båt), både av miljøhensyn og rent økonomisk; alle bilene og alle sjåførene koster penger. De utgjør 8.400 tog pr. år.

Bane Nor (tidligere Jernbaneverket) planlegger ny jernbane; dobbeltspor for gods fra Norge til kontinentet – gjennom Østfold til Göteborg. Samtidig har de en bestilling for bedring av persontrafikk på «Intercity-tog» mellom Oslo og Østfold-byene som har fungert i mange år.

Det bør forventes at Bane Nor integrerer disse planene for at de ikke skal ødelegge for hverandre, selv om enkelte ordførere mener noe annet. Sør for Moss kan Intercity-toget gå på dobbeltsporet til Berg stasjon i Halden. Derfra kan det gamle enkeltsporet gå «alene» til Halden sentrum, Halden havn og så videre. Mens dobbeltsporet med gods (og persontrafikk) fra Norge til kontinentet fortsetter fra Berg rake sporet over Svinesund til Bohus-banen og Göteborg. Se kartet fra 1895!

Ja, i 1895, i unionstiden, planla Norge/Sverige jernbane nummer to fra Kristiania til Göteborg nettopp over Svinesund. Den er 40 km kortere enn den østlige traseen fra 1879 som fungerer nå fremdeles.

Så kommer det spesielle: Bane Nor anbefaler at dobbeltsporet skal gå langs denne lange, gamle østlige linje fra Berg gjennom Halden på tvers til Tistedal i tunneler og bruer og deretter tråkle seg til Kornsjø og Mellerud ved Vänern før det vender sørover til Göteborg. Denne østlige strekningen til Göteborg er 40 km lengre enn den over Svinesund. 8400 ganger i løpet av et år utgjør 33.600 km for meget kjørt tog. Det tilsvarer nesten en gang jorda rundt ved ekvator (40.000 km) per år i jernbanens levetid (100 år?).

Og Bane Nor lar Halden velge stasjon blant tre muligheter; enten på Brødløs langt nord i byen, eller en av to traseer med stasjon i sentrum – som for å utjevne høydeforskjell må bli «styltetog» over takhøyde i vakre Halden. Stasjoner skal dessuten ha mange hundre meter lange pensespor ved siden av. Linjen over Svinesund berører ikke etablert bebyggelse og dyrkbar mark, hvilket de andre gjør.

Har virkelig Bane Nor gjort en skikkelig jobb her; vurdert avstander, kostnader, tidstap og tempotap for begge linjer i en mangeårig framtid? Det virker ikke slik. Heller ikke noe om vandalisering av vakre Halden.

Men hvorfor skal Sverige bygge jernbane for norsk gods til kontinentet? «Dom måste bjuda på något», vil svenskene tenke. Ettersom Sverige nå uansett bygger dobbeltspor fra Göteborg langs den gamle linjen til Ôksnered ved Vänern, kan det lettvint passe at Norge bygger sitt dobbeltspor dit fra Berg i Halden. Men det er ikke lettvint, det er 155 km! Hvis Norge i stedet bygger «sine» 155 km i Sverige fra Berg over Svinesund til et sted på Bohus-banen sør for Uddevalla, da vil Sverige ha bare cirka 40 km dobbeltspor å bygge opp dit fra Göteborg. Det vil nok gamle Bohuslän og Uddevalla gjerne ha. Disse kilometerne er forhandlingsgrunnlaget Norge har for å bygge dobbeltspor for norsk gods til kontinentet i Sverige. Svenskene er alltid godt forberedt og gode forhandlere, så her har Bane Nor også en oppgave, ikke bare la seg forlede til Öksnered.