Åshild med bok om husmannsplasser og stenhoggerfamilier

Halden24

Av Hilde Kristin Gustavsen

Stenhuggere og husmenn med familier i Idd

Boka, eller heftet som Åshild Jensen gjerne kaller den, tar for seg stenhoggernes bosteder på Idd sine mange små- og mellomstore boplasser.

Det er mange haldensere som kjenner navnene Fagerholt, Sannerød, Osdalen, Liholt og Bakke, og mange har i tillegg tilknytning til stedene.

Men ikke alle kjenner historiene eller har sett bilder fra et hus de kun har hørt om over kjøkkenbordet, og det er det Åshild Jensen ville gjøre noe med.



Åshild Jensen.

– I boka, eller heftet, finnes det navn på familier som bodde i distriktet fra cirka 1875 til 1910, forteller den nysgjerrige og historieinteresserte samleren Åshild.

– Noen av familiene bodde der i mange år, og det finnes mange bilder i heftet mitt som mange nok ikke har sett før, røper hun.

Åshild Jensen har fått bilder og informasjon, tips og navn fra mange eldre hun enten har kjent fra før eller kommet i kontakt med via dette arbeidet.

– Jeg er jo en amatør når det gjelder data og skriving, men interessen har gjort at jeg bare måtte lage dette siden det bare ble mer og mer interessant, forteller hun til Halden24.



Formannsboligen på Bakke

Iddefjorden – en perle

Åshild Jensen bor selv i et slikt stenhoggerhus, en formannsbolig som ligger i nærheten av fjorden, og hun har flott utsikt fra huset sitt.

Huset er fra slutten av 1800-tallet, og kom i familiens eie i 1965 etter at de først hadde leid huset i noen år.

Husets kjøpere den gangen var Åshilds besteforeldre, Hans og Magnhild Hansen, og derfor vokste hun opp i nettopp dette huset, som en storfamilie med besteforeldrene, sin mor og bror.

Selv ble Åshild eier av barndomshjemmet i 1999.

– Jeg syns Iddefjorden er en perle, sier Åshild Jensen til Halden24, og det syns jeg uansett om jeg har vokst opp her eller ei. Årstidene, utsikten, vannet rundt, og all historie som er her.

– Det er spennende å tenke på alle de som har vokst opp her, bodd her, jobbet i stenhoggeriene i distriktet, hvordan de levde og bodde, og hvordan de klarte seg, sier hun.

Heftet er i salg nå

Om den skal kalles bok eller hefte kan diskuteres, og forfatteren og bokens mor vet ikke helt selv.

Uansett består den av hele 258 sider, fylt med bilder og tekst.

– Det har vært litt av en jobb å få samlet alt dette, men jeg er glad jeg gjorde det. Jeg håper jo at andre også setter pris på dette, og av tilbakemeldinger jeg har fått til nå så har det vært artig for flere som bor rundt her å lese om sine familier eller hus i heftet mitt, røper Åshild Jensen, dog litt beskjedent.

Hun står selv for trykken, men har inngått et samarbeid med et lokalt trykkeri.

Heftet selges kun via utgiveren, som nok ikke har tenkt å stoppe med dette.

Åshild Jensen har mer på gang.

– Joda, jeg har planer om noe mer, men det røper jeg ikke ennå, sier hun og smiler lurt.

Historieinteressen har hun med fra morsmelka, og oppveksten i formannsboligen har ikke akkurat bidratt til det motsatte.

Det skal nok graves mer etter bilder fra Bakke, Idd og omegn, og har du noe å bidra med, så ta kontakt med Åshild Jensen. Hun er klar med penn og papir.

Mer om Iddefjorden og stenhoggermiljøet fra Halden24:

Jul i ”Brekka” ved Iddefjorden

Vil reise Vigelandsskulptur til Steinhoggerfestivalen 2018

Da elgoksen meldte seg på sparkstøting-konkurransenDa elgoksen meldte seg på sparkstøting-konkurransen

Monolitten - en kommende turistattraksjon på Hov?



– Iddefjorden en helårs perle, sier Åshild Jensen