Anne-Kat. Hærland: - Galgenhumor, er showets røde tråd

Halden24

Av Hilde Kristin Gustavsen

I en bil på vei til neste spillested prater Hærland både på inn- og utpust, altså en helt vanlig dag, men hun forsikrer oss om at det ikke er hun som kjører bilen.

- Nei, det skulle tatt seg ut, hahaha. Latter og godt humør. Som sagt; en helt vanlig dag.

Den røde tråden

Når Anne-Kat. nå er på norgesturnè med sitt show 'Gudbedre' er terningkastene og anmeldelsene ganske så like. De fleste triller til fem, er fulle av superlativer når det gjelder Hærland sin utleverende ærlighet, og gir henne kred for sine gode temavalg.

Men – i følge humoristen selv er det ingen ting slår galgenhumor.

- Det er den røde tråden i showet denne gang, sier Hærland.

- Den alvorlige undertonen er egen sykdom, og det er her galgenhumoren kommer inn. Den berører alle, slik er livet for de fleste, det er slik det er å leve, sier hun, alle får seg i blant en på trynet, sånn er det bare.

Sykdom og humor følger hverandre

Anne-Kat. Hærland har stått fram og vært åpen om sin øyesykdom. Det at hun mister gradvis synet, at hun nå øver seg på en tilværelse som etterhvert blir mørkere og mørkere, før den ganske så sikkert blir helt svart, og Hærland mister synet for godt. Men - der kom latteren igjen.

- Ja, som at jeg skulle kjørt bil, sier Anne-Kat. og ler sin velkjente latter.

- Galgenhumoren hjelper meg hele tiden, og slik var det også da faren min ble syk.

Hærland byr på seg selv enten hun sitter i en bil eller står på scena og forteller om humor, det er galgenhumor og overlevelsesteknikker.

- Da faren min ble syk så kom humoren nærmere, og mot slutten av livet hans så lo vi veldig mye sammen. Det må være lov til å være lei seg og følsom, men ha det moro allikevel. Sykdom og humor følger hverandre. Sånn er det bare, sier Hærland.

Humørsprederen Anne-Kat., den spydige, den småslemme, den morsomme, den som gapskratter, og den som liker å underholde og bli underholdt.

Det er Anne-Kat. Hærland vi snakker om her.

- Latter er aldri så fin som når den er opp mot gråten, sier hun, og vi har sjelden eller aldri hørt henne så rett på ærlig.

Barndom i Bjerkeveien

Røttene fra Halden sitter fremdeles godt i hjertet til humoristen, og det ble mange turer til Halden mens farmoren levde.

- Jeg husker veldig godt da Fredriksten festning fikk flomlys, sier Anne-Kat.

- Det lyset kunne vi se fra leiligheten til farmor, i hjemmet hennes i Bjerkeveien, og med fin utsikt mot festningen.

- Ja, og så kan jeg Haldensangen da, sier hun plutselig og begynner å synge;

- ''Halden, Idefjordens pryd, du er vår egen by''...! Det synges, iblandet litt latter selvfølgelig.

- Har ikke noe med religion å gjøre

Alle som har sett showplakaten kan ikke unngå å legge merke til at bildet uten tvil ligner en viss mann fra Nasaret eller en annen hellig figur, eller en from person med et jomfruelig blikk.

- Dette har intet med religion å gjøre, sier humordama, og forteller at bildet viser henne selv med et lys som kommer ut av brystet.

- Det er en illustratør som har laget dette bildet, og det er en morsom idè, sier hun.

- Det er tross alt bedre å se med hjertet enn med øynene. Det kan jo jeg si siden jeg uansett mister synet, forklarer hun og ler.

Undertonen er alvorlig selv om showet er full av humor, og hun har ingen problemer med å utlevere seg og sin sykdom. Det er første gang hun skal være så personlig fra scenekanten, og det føles helt ok forteller en oppriktig og ærlig Anne-Kat Hærland.

Gleder seg til Østfold

Showet som kommer til Halden, Moss og Fredrikstad har besøkt mange steder i landet allerede, og nå er det vår tur.

Sist Hærland var her fikk hun sin første 6'er forteller hun fra sin mobiltelefon med signaler som kommer og går, et sted i de dype skoger i midt-Norge.

- Jeg er ikke alltid tilhenger av absurd positivitet, men jeg har ingen problemer med å ha med temaer som samlivsproblematikk og terror i èn og samme forestilling. Det er alvor mellom linjene her, sier Anne-Kat Hærland.

Denne gang er det Bård Tufte Johansen som har regissert Hærland, noe hun er godt fornøyd med selv.

- Bård hjelper meg med å klare og finne rytme i ''sangen'', finne gode rekkefølger på ting, han sier fra hvis jeg er uklar, og det funker bra, forteller Hærland.

Hun forteller også at hun liker å variere i regissører, og om navn som Hjelmeland, Lyngbø og Gjertsen som alle tre har vært regissører på tidligere show.

- Jeg liker å utvikle meg, en kan ikke gli på bananskall i to timer vet du.

Hun smetter plutselig inn med et lite humoristisk tilbakeblikk fra noen som virkelig er kjent for sin humor, og det er moromannen Leif Juster.

- Han hadde en kveld et noe ''vanskelig og tregt'' publikum, og syns vel at latter og respons uteble. Da sies det at han tittet ut over sitt publikum på Chat Noir, og sa til dem:

"Si meg, har dere ikke noe hjem?", Hærland ler høyt og godt, og det er tydelig at hun lar seg begeistre av dette Juster-utsagnet.

Hvem ønsker hun selv da, som skal sitte i salen, spør vi. Hvem er showet for?

- Folk som liker å le og tenke. Altså samtidig. Jeg leker meg med publikum, sier hun.

- Jeg får energi av dem, og jeg liker å improvisere hvis publikum også byr litt på seg selv. Hvis folk kommer for å høre om kongehuset og Ari, så blir de skuffet. Jeg er dritlei Ari.

Anne-Kat Hærland ler av seg selv når hun sier dette, og det er greit. Vi tror henne når hun sier at hun er lei Ari.

En Ari-fri sone, en humorkveld fra ei dame som snart bør kalles for veteran, ei som står alene på scenen med et bord og et glass vann, naken dog påkledd, og er klar for å møte haldensere og Østfold som lett lar seg rive med i ordflommen, sarkasmen, ironien og galgenhumoren fra Anne-Kat. Hærland.

Kommende helg kan du se showet "Gudbedre" i Østfold.

8. februar - Parkteateret, Moss

9. februar - Den blå grotte, Fredrikstad

10. februar - Brygga Kultursal, Halden