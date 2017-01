"Alle" vil til Halden

Halden24

Martin Gundersen i Brygga Kultursal opplever voldsom suksess og er stolt over å være en del av et kulturliv i Halden som trekker folk fra inn- og utland.

- Halden har en fomidabel bredde i kulturlivet og jeg er ganske sikker på at det er avgjørende at vi dyrker den for å opprettholde den attraktiviteten vi opplever. Fra de helt store festivalene til de små, smale konsertene som trekker 40 tilskuere. Jeg håper den trenden fortsetter, sier Gundersen.

2016 ble et jubelår for Brygga Kultursal som har solgt over 21.000 billetter og omsatt for rundt seks millioner kroner. Gode opplevelser trekker folk tilbake til Halden.

- Det er tydelig at kultur er viktig for folk og Halden er en kulturby. Jeg må si det er en herlig å se at folk utenfra kommer til Halden for å oppleve kultur. De tar en kaffe og matbit og reiser fornøyde hjem, og kommer tilbake igjen, og igjen, forteller Gundersen som mener Halden trekker mange fra et stort område.

- Det er spesielt mange som kommer fra store deler av Sarpsborg og Fredrikstad som strekker seg mot vårt område. Vi har mange som kommer fra et ganske stort omland i Sverige. Sandefjord - Strømstad-ferja trekker også folk hit. Hele Viken-området. Vi vet at det kommer folk hit som bruker kulturen og utelivet i Halden, tar en overnatting og kombinerer det med en handletur til Sverige.

I fjor hadde Brygga Kultursal et kjempeår, men Martin Gundersen har ingen intensjoner om å bremse opp. I fjor var 28 av totalt 83 arrangementer utsolgt. I år tror han det blir nok et godt år.

- Vi har mye spennende på gang. Allerede er Blåseensemble fullt, Veronika Maggio blir trolig utsolgt, Beatles-showet om årgangen 66 selger kjempebra og Henning Kvtnes og Unni Wilhelmsen har solgt ut to forestillinger. Vi merker trykket og det er selvfølgelig stas. Flere store kommer til oss og spør om de kan spille i Halden og det er også viktig for oss. Det er flere artister som kun stopper i Halden og spiller ekslusive Østfold-konserter her, forteller Gundersen og trekker igjen fram bredden.

- Det er viktig for oss å bygge et bredt publikum. Innenfor musikk har vi mange sjangere, og vi har flere store stand up artister, som Raske menn, Anne-Cath. Hærland og Dagfinn Lyngbø som kommer og Hans Wilhelm Steinfeldt kommer for å snakke politikk. Noen trekker fulle hus, andre ikke, men det er helt greit. Det viktigste er at vi har bredden, presiserer Martin Gundersen.