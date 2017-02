"Alle" vil feire St. Patricks day med Beyond the fields

Halden24

- Vi er veldig fornøyd med utsolgt aften den 17. Mars på Herregårdskafeen. Siden det i tillegg er første kveld ut med vårt nye band, Beyond The Fields, setter vi stor pris på at så mange vil feire St. Patrick's day sammen med oss, forteller Gunn Heidi Larsen.

Larsen synger og spiller gitar, men er ikke alene. Eivind Stensrud trakterer fele og synger, Ketil Liland sørger for irsk lyd med uilleann pipes, irish flute og dobro, mens Chris Nilsen spiller trommer og perkusjon.

- Det vil bli en en kveld med tente lys, irske og amerikanske folklåter, nydelig Irish Stew og god drikke, forteller Gunn Heidi Larsen som nå er tilbake på den musikalske arenaen.

- Jeg har vært ute av musikkmiljøet en del år, med unntak av noen enkle gjesteopptredener. Så nå var det på tide å prøve seg igjen. Vi gleder oss veldig til denne kvelden, avslutter Larsen.