2016: Grønt drama, usikker økonomi og sosial mediebruk

Halden24

Av Mette Estep, NTB

Januar

1. januar: Strid rundt utsendelse av asylsøkere til Russland preger hele måneden. Regjeringen får massiv kritikk fordi folk returneres uten realitetsbehandling av søknadene deres.

1. januar: 13 år gamle Angelica blir funnet død nyttårsaften i en hytte på Beitostølen i Valdres, dødsårsak: avmagring. Barnevernet, skolen og helsevesenet etterforskes. Moren blir tiltalt for grov omsorgssvikt. Hennes versjon av datterens historie utgis i bokform i november, et halvt år før rettssaken.

15. januar: Kripos' cold case-gruppe gjenopptar Birgitte Tengs-saken, gruppens første sak. Cold case-gruppa bistår også i saken der ettårige Martine fra Ringerike døde i 2006. I oktober blir jentas dagmamma siktet.

17. januar: Kongeparet blir feiret av folket etter 25 år på tronen. Markeringene pågår fram til høsten.

18. januar: Et fat nordsjøolje selges for 27,67 dollar, den laveste prisen på 13 år og lavest i 2016.

19. januar: Transocean-saken, Norgeshistoriens største skattesak, blir overraskende trukket av Økokrim etter 11 års etterforskning. Riksadvokaten vil granske Økokrim, og de tiltalte blir i september tilkjent 42 millioner kroner i erstatning.

Februar

3. februar: VG avslører at privatetterforsker, journalist og forfatter Geir Selvik Malthe-Sørenssen i flere år bløffet Arne Treholt og hans advokat Harald Stabell. I september blir han siktet for bedrageri, dokumentfalsk og uakseptabel påvirkning av parter i retten.

4. februar: Norge og Russland inngår avtale om retur av asylsøkere.

8. februar: Tidligere polititopp Eirik Jensen tiltales for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Saken blir utsatt flere ganget og skal etter planen opp i Oslo tingrett i januar 2017

15. februar: Odins soldater patruljerer for første gang i Norge. Etter noen uker i norske byer blir det splittelse og frafall i gruppa.

18. februar: Det russiske teleselskapet Vimpelcom, som er delvis eid av Telenor, innrømmer korrupsjon og inngår forlik med amerikanske myndigheter om å betale om lag 6 milliarder kroner for lovbrudd i perioden mellom 2006 og 2012.

19. februar: Politi og voldtektsmottak slår alarm da 40 prosent av kvinner utsatt for overgrep i 2015, ble det etter å ha møtt noen via nettdating eller apper som Tinder.

20. februar: En tidligere sjøfartsinspektør peker ut to fra ferjemannskapet som skyldige i Scandinavian Star-brannen 6. april 1990, der 159 personer mistet livet. Det fører ikke til siktelser.

Mars

9. mars: Smågodtkrigen før påske skaper debatt. Over hele landet hamstrer folk snop i kilovis etter at butikkjedene dumper prisene til 2,90 kroner per hekto.

10. mars. Frykten for zikafeber kommer til Norge da Folkehelseinstituttet opplyser at to gravide kvinner i Norge har testet positivt på viruset.

15. mars: Etter fem år i isolasjonen stevner terrordømte Anders Behring Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

17. mars: Norges Bank senker styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent mens bankene, med lave utlånsrenter, slåss om kundene.

29. mars: Kunnskapsdepartementet anmelder den private høyskolen Westerdals, som blir siktet for grovt bedrageri av 35 millioner kroner i uberettiget statstilskudd. Ledelsen innrømmer ikke ansvar, men tilbyr å tilbakebetale deler av beløpet. Før sommeren inngår 700 elever et forlik med skolen.

April

1. april: Etterforskere fra flere politidistrikter på Østlandet koordinerer innsatsen mot «borebanden» som i løpet av få uker har begått innbrudd i minst 40 boliger.

3. april: Fellesforbundet og Norsk Industri blir enige om en løsning i årets hovedoppgjør, med nulloppgjør. De fleste bransjer kommer i havn med sine oppgjør.

3. april: Panamapapirene, tidenes største dokumentlekkasje, ryster også Norge gjennom avsløringene av at DNBs datterbank har bistått kunder i å opprette 42 selskaper på Seychellene.

11. april: Kirkemøtet åpner for at homofile kan gifte seg i kirken, men prester og kirkelig ansatte skal kunne reservere seg. Det utløser et ras av utmeldelser av Den norske kirke.

20. april: Anders Behring Breivik vinner fram i søksmålet mot staten. De strenge restriksjonene i fengselet er, ifølge dommen fra Oslo tingrett, umenneskelige og nedverdigende. Saken ankes og berammes til januar 2017.

29. april: 13 personer omkommer da et helikopter styrter ved Turøy i Hordaland klokken 12. Årsaken skal være utmattingsbrudd i et av planetgirene som ikke ble fanget opp av feilvarslingssystemene.

Mai

11. mai: I revidert statsbudsjett øker regjeringen oljepengebruken med 10,4 milliarder kroner og gir 900 millioner til tiltak for å motvirke oljeledigheten. Det er ifølge opposisjonen for lite og for sent.

18. mai: For første gang på over 20 år åpnes det for oljeleting i helt nye områder. Tre av ti nye områder ligger i Barentshavet utenfor Øst-Finnmark. Leting nær iskanten får stor motbør.

24. mai: En lærer dømmes i Gjøvik tingrett til 12 års forvaring for 225 sexlovbrudd mot 110 fornærmede, de fleste jenter fra 9 til 15 år, i en av de mest omfattende overgrepstiltalene i Norge.

26. mai: Som første i Norge blir danseren Julio Kopseng i Borgarting lagmannsrett dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for en rekke voldtekter og mishandling.

Juni

1. juni: Stortingets omstridte flypassasjeravgift innføres. Ryanair varsler at selskapet avvikler basen sin på Moss Lufthavn Rygge fra 1. november, men vil fortsette å fly fra Gardermoen i stedet.

10. juni: Stortinget vedtar en rekke innstramminger som gjør norsk asylpolitikk strengere enn noensinne.

17. juni: Advokat Amir Mirmotahari varetektsfengsles og siktes for å ha bedt en torpedo kidnappe et voldtektsoffer og sabotere et utested i Fredrikstad. Siktelsen utvides til smugling av narkotika inn til to klienter i Bergen fengsel.

29. juni: Tre menn dømmes i Høyesterett til fengselsstraffer fra sju måneder til fire år og seks måneder for terrortilknytning og for å ha støttet IS i Syria. Det er første gang en norsk domstol behandler en sak om forbudet mot å delta i og støtte en terrororganisasjon.

30. juni: Norske reiseoperatører opplever opp mot 75 prosent reduksjon i solgte reiser til Tyrkia i kjølvannet av gjentatte terrorangrep mot landet.

Juli

1. juli: Kommunenes frist for å gi beskjed om man ønsker sammenslåing eller ikke, utløper, med positivt vedtak i 127 kommuner. 264 har vedtatt å fortsette alene. Kommunaldepartementet utvider fristen til ut året.

8. juli: Soppen gråskimmel ødelegger over halvparten av jordbæravlingene til bønder i Agder og Rogaland i bransjens verste jordbærkrise noensinne.

22. juli: Fem år etter bomben i regjeringskvartalet og drapene på Utøya markeres angrepene over hele landet. Plasseringen og utformingen av det planlagte minnesmerket i Hole er fortsatt et hett tema.

25. juli: Litauiske Donatas Lukosevicius dømmes i Nordhordland tingrett til 18 års forvaring for drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja i 2014.

31. juli: Arbeidsledigheten passerer 5 prosent, høyeste andel på ti år. Det er 139.000 arbeidsløse.

August

4. august: TV 2 lar være å søke om ny avtale som formidlingspliktig kommersiell kringkaster. Kanalen skal spare 350 millioner og kutte minst 177 årsverk.

5. august: Det blir kjent at prinsesse Märtha og Ari Behn skal skilles etter 14 års ekteskap.

15. august: Kirken innfører digital registrering av medlemskap og får ny rekord i ut- og innmeldinger. Per 1. desember er 39.916 utmeldt og 2.870 innmeldt i år.

15. august: For første gang kritiserer norske toppolitikere åpent en amerikansk presidentkandidat da Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Donald Trump er farlig. Utenriksminister Børge Brende (H) mener Trumps uttalelser er urovekkende

24. august: Pokémonstriden på Stortinget topper seg da Venstre-leder Trine Skei Grande spiller under den åpne høringen om Forsvarets langtidsplan.

26. august: Den nye og omdiskuterte fraværsgrensen i videregående skole på 10 prosent fører til stor pågang hos fastlegene fra elever som trenger sykemelding for mindre forkjølelser.

September

5. september: Forfatter og journalist Tom Egeland stenges ute fra Facebook etter at han deler bildet av «napalmjenta» fra Vietnamkrigen. Aftenposten og statsminister Erna Solberg går i bresjen for en kampanje som ender med at Facebook likevel vil godta bruk av bildet.

8. september: Henning Hotvedt dømmes til 13 års fengsel for drapet på tolv år gamle Kristin Juel Johannessen i 1999.

12. september: I hijab-saken dømmes en frisør i Jæren tingrett til en bot på 10.000 kroner for å ha nektet en muslimsk kvinne tjenester fordi kvinnen bar det religiøse hodeplagget hijab.

17. september: Norske Kjartan Sekkingstad løslates etter over ett års fangenskap hos den islamistiske Abu Sayyaf-geriljaen på Filippinene.

19. september: Lenge før måneden er over er det satt nye rekorder i antall dager med over 20 grader. Årets septembermåned blir den varmeste siden 1900 og varmere enn sommermåneden juli.

27. september: UDI vil avvikle 10.800 mottaksplasser på nyåret fordi det kommer langt færre asylsøkere til Norge enn ventet. Regjeringen tror det vil komme maksimalt 3.550 asylsøkere i år. Ikke siden 1997 er det kommet færre asylsøkere til landet.

29. september: Komiker Kristian Valen dømmes til 21 dagers fengsel for å ha truet polititjenestemenn og for å ha båret en våpenkopi rundt på Aker Brygge i svært beruset tilstand. Valen anker.

Oktober

6. oktober: Forslaget til statsbudsjett for 2017 provoserer med bilpakken, som gjør det billigere å eie bil, men øker avgiftene på bensin og diesel med 35 og 15 øre.

7. oktober: 17-åringen som drepte en ansatt ved en barnevernsinstitusjon i 2014, blir dømt til forvaring i ni år, og blir det første barn i norsk rettshistorie dømt til forvaring. Hun var 15 år da hun begikk Vollen-drapet. Høyesterett skal vurdere straffutmålingen.

11. oktober: De første skremmeklovnene dukker opp i Norge, men trenden ebber ut i løpet av måneden.

11. oktober: Sykehusstreiken ender med tvungen lønnsnemnd etter nesten fem uker, mens oljeservicestreiken ender med enighet. Lokførerstreiken fortsetter til 30. oktober og energistreiken helt til 11. november

26. oktober: Statoil må inn på teppet hos Petroleumstilsynet etter flere branner, lekkasjer og evakueringer på kort tid. Det skal granskes om det er en sammenheng med redusert bemanning.

31. oktober: Oljebransjen passerer 40.000 stillingskutt på drøyt to år.

November

2. november: Tidligere leder Kjell Gunnar Larsen og sju tidligere ansatte i SOS Rasisme dømmes i Haugaland tingrett til fengsel i opptil to år for grovt bedrageri.

3. november: Ubaydullah Hussain står tiltalt for terrorrekruttering, som første i Norge. Den tidligere frontfiguren for Profetens Ummah er tiltalt for å ha rekruttert minst sju personer til ekstremistgruppa IS, noe han benekter. Aktor ber om 10 års fengsel.

10. november: Tre skogsarbeidere fra Litauen mister livet i et massivt leirskred på Sørum.

12. november: VG avslører at ledelsen i Vest politidistrikt i perioden 2013-2015 skal ha gitt instruks om at narkotikakriminalitet, også alvorlige saker, måtte legges bort, fordi slike tar for lang tid.

18. november: Politiets operasjon Dark Room avdekker grove overgrep mot barn helt ned i spedbarnsalder. Minst 51 personer har utveksler mer enn 150 terabyte med datamateriale på det mørke nettet.

20. november: Boligprisene har på ett år steget 12 prosent på landsbasis, og over 20 prosent i Oslo.

21. november. Skuespiller og lokalpolitiker Kristoffer Joner (Ap) og NOAS aksjonerer mot innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på Facebook. Hun svarer med å kalle det enorme engasjementet rundt Joner for et hylekor.

27. november: Politiet i Agder skyter og dreper en 35 år gammel mann i Kristiansand. Ifølge politiet skjøt mannen mot dem først. Spesialenheten etterforsker om politiet har gjort noe straffbart.

30. november: Regjeringen snur i Storskog-saken og gir instruks om at alle asylsøkere som kom via Russland, likevel vil få sine søknader realitetsbehandlet i Norge.

Desember

3. desember: Regjeringen Solberg overlever budsjettkrisen etter at begge støttepartiene KrF og Venstre først bryter forhandlingene, men så inngår budsjettforlik rett før finansdebatten.

5. desember: Et norsk-pakistansk ektepar blir i Borgarting lagmannsrett kjent skyldig i å ha drept sin 24 år gamle svigersønn, hans bror og hans far i Pakistan i 2013.

5. desember: En 14-årig gutt og en 48-årig kvinne blir knivstukket i skolegården til barneskolen Wilds Minne i Kristiansand. Begge dør av skadene på sykehuset. En 15 år gammel gutt tilstår dobbeltdrapet.

7. desember: Stortinget stemmer ned forslag om å utsette slukking av FM-nettet. Dermed går overgangen til DAB-radio som planlagt, med start i Nordland 11. januar.

9. desember: Den trendsettende ungdomsserien «Skam» selges til USA, der en amerikansk versjon er planlagt produsert allerede i 2017.

11. desember: Opposisjonen på Stortinget krever at innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) forklarer seg om den påståtte asylavtalen mellom Norge og Russland.

12. desember: Nordsjøolje når årets høyeste pris, 57,50 dollar per fat, den høyeste prisen siden juli 2015, etter at store oljeprodusenter i og utenfor OPEC avtaler å kutte i produksjonen.

14. desember: Telenor-sjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Wærsted har felles pressekonferanse etter flere dagers spekulasjoner om stor konflikt mellom dem. Begge fortsetter i sine stillinger.

19. desember: Forholdet mellom Kina og Norge normaliseres. Landene gjenopptar forhandlingene om frihandelsavtale.

20. desember: Statsminister Erna Solberg (H) gjør endringer i regjeringen. Høyres Frank Bakke-Jensen og de to Frp-politikerne Per-Willy Amundsen og Terje Søviknes går inn i regjeringen og erstatter henholdsvis europaminister Elisabeth Vik Aspaker (H), justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og olje- og energiminister Tord Lien (H).

20. desember: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) gir ikke tillatelse til å skyte fire ulveflokker i Hedmark.

26. desember: Ekstremværet Urd gjorde rundt 70.000 mennesker strømløse på Vest- og Sørvestlandet, og mange mistet telefondekning og nettilgang, men de materielle skadene på bygninger var færre enn fryktet. (©NTB)