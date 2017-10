Vurderer å anmelde varaordfører for trusler

Lokale nyheter

«Reidar: jeg vil informere media om dine verv i andre foreninger samt «rykter» jeg har om deg som er etterprøvbare», skrev Gilani i eposten som gikk til Reidar Foehling og resten av Venstres styre og generalsekretær. NRK omtalte saken torsdag, og Gilani valgte å unnskylde seg både direkte på telefon til lokallagslederen, og så i NRKs tv-sending. Men mens Drammen Venstre har bestemt seg for å legge saken død, siden Gilani nå har meldt seg ut etter deres mange oppfordringer, har Foehling ikke akseptert unnskyldningen, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

– Jeg svarte ham at jeg hører hva du sier, men det er altfor seint. Det er veldig uheldig at han angriper meg som person, så lenge Drammen Venstre står samlet bak alt som er sagt og gjort i det siste, sier Foehling. Han ser på meldingen som en trussel. – Det gikk veldig inn på meg og jeg fikk ikke sove den påfølgende natta, legger han til.

Åttende grad

Foehling velger å være åpen om beskyldningene som ble rettet mot ham, og sier han ikke har noe å skjule.

– Han refererer til verv jeg har og det eneste er at jeg er frimurer, det har jeg aldri lagt skjul på, jeg går med en ring som viser det, og det er klarert med Venstre. Jeg sitter også som meddommer i tingretten, sier han. Foehling har åttende grad og har vært med i losjen siden en nabo og en venn anbefalte ham inn i 2004. I dag behøves ikke lenger noen slik invitasjon for å bli medlem, det er mulig for hvem som helst å sende en søknad, opplyser Foehling.

En vanlig kritikk mot frimurere er at det kan gi bindinger som ikke er synlige. Er det andre politikere eller innflytelsespersoner i din losje?

– Ja, det kan vel tenkes uten at jeg kommer på noen i farta. I frimurerlosjen er det strengt forbudt å snakke politikk og religion, det er ikke noe tema. Jeg er der for min egen del, og ser på det som personlig utvikling. Jeg er kanskje naiv, men har aldri tenkt på det som en sak for noen andre. Jeg har heller ingen politisk makt, og ser derfor ikke på vervet som noe problem.

– Grove påstander

På konkrete spørsmål kan Foehling ikke komme på noen i losjen som er i selskapene knyttet til Marienlystsaken, bystyret eller drammenspolitikken.

– Ingen jeg har kontakt med, i hvert fall. Medlemslistene våre er åpne, det er bare å gå inn og se, sier han.

Han er opprinnelig trønder, men har bodd hele sitt voksne liv på Østlandet. Frimurerlosjen tiltrakk ham mer for hans over gjennomsnittet historiske interesse.

– Dessuten var det noe som ikke hadde med verken barn eller ungdom å gjøre, det var noe jeg kunne gjøre for meg selv. Det var min greie, og ikke noe jeg flagget, sier han.

Andre påstander er helt usanne, fastholder Foehling.

– Han sier jeg har spredt rasistiske uttrykk og bodd på Fjell. Men jeg har aldri bodd på Fjell, og kjenner ikke Gilani fra tidligere, men kun fra politikken. Vi omgås ikke privat og har ingen felles venner. Jeg tror de som kjenner meg minst av alt vil forbinde meg med rasisme. Det er grovt å påstå, sier Foehling.

Har beklaget

Høyt press og et ønske om å svare med samme mynt fikk varaordføreren til å sende meldingen han nå legger seg flat og ber om unnskyldning for.

– Den skyldtes mye følelser. Det har pågått en prosess siden februar med mye fram og tilbake fra Venstre. Det var ikke ment som trussel, mer et svar på mailer de har sendt til meg med tidsfrister til å trekke meg. Det var dumt gjort, og jeg har beklaget til Reidar og også sendt en melding til alle andre som fikk den første, sier Yousuf Gilani til Dagsavisen Fremtiden fredag.

Hva fikk deg til å angre?

– Jeg så hvordan det ble vinklet, og det var ikke slik jeg tenkte det i det hele tatt.

– Har du forståelse for at han oppfattet det som en trussel?

– Ja. Og vi bor i sammen nabolag og må kunne se hverandre i øynene når vi møtes. Den skulle aldri blitt sendt slik som den ble.

Var det hans tilknytning til frimurerlosjen du viste til, og mener du slik tilknytning er viktig å vite om?

– Nei, det er ikke ulovlig å være med i frimurerlosjen.

– Hvorfor er det ellers viktig å ha innblikk i hans verv?

– Som sagt ble dette sendt i affekt. Jeg beklager igjen overfor Reidar og leserne. Han vil ikke få høre noe mer om dette fra meg.

Gilani sier han har følt et umenneskelig press over lang tid, og har vært langt nede mentalt.

Men har du ikke selv bidratt til at presset er blitt større, med utfall som dette?

– Jo, det er blitt det. Jeg har mye å ta vare på, og dette går utover både familien, barn og helse. Jeg er ingen jernmann. Det var også veldig godt å få landet Marienlystsaken, sier han.

Du har tidligere varslet en avklaring på bystyremøtet tirsdag, er angrepene de siste dagene strategi fra din side?

– Nei, i min ønskeverden hadde ikke noe av dette skjedd. Summen av sakene som kobles med meg, selv de jeg ikke har hatt befatning med, gjør at jeg vil bruke helgen på en helhetsvurdering, sier Gilani.

Savner politikk

Reidar Foehling har fremdeles ikke bestemt seg for om han vil anmelde den tidligere partifellen for trusler.

– Jeg var helt klar på at jeg ville gjøre det. Men etter at han ringte meg, tenkte jeg at blir det stille nå, lar jeg det være. Men jeg må si at jeg er i tenkeboksen. Det er en grov trussel og mange usanne påstander, som har gjort livet mitt ubehagelig. Jeg må bruke dagen på å tenke meg litt mer om, sier Foehling fredag formiddag.

Lederen ser ingen grunn til å melde seg ut, men håper derimot det snart vil bli ro til å begynne å jobbe med politikk igjen.