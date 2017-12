Veldig stolt av sølvmedaljen

Lokale nyheter

– Jeg synes vi som lag har hatt et sinnssykt bra mesterskap, og har nesten split bedre og bedre for hver kamp. Det er kjedelig når du trener hele året på å vinne gull og får et tap, men det er ingen tvil om at vi skal være stolte av dette resultatet, sier Veronica Kristiansen til Dagsavisen Fremtiden.

Etter å ha feid all motstand fullstendig av banen i håndball-VM, trodde de fleste på gull i Finalen mot Frankrike 17. desember, men slik ble det ikke.

– Jeg synes Frankrike spilte smart og klokt. De fikk ødelagt mye av spillet vårt. Frankrike er uten tvil et veldig bra lag. De klarte å stykke opp spillet vårt, og all ære til dem for det, sier Kristiansen.

Hvordan føles det nå, noen dager etter tapet, har du kommet over skuffelsen?

– Jeg har kommet over det allerede, og er veldig stolt, sier den 27 år gamle håndballspilleren, som til daglig spiller på det danske håndballaget FC Midtjylland.

Forventningene til de norske håndballjentene var enorme i dette VM-et – for mange var bare gull godt nok.

– Det er egentlig sånne forventninger vi har til oss selv også. Vi går inn i mesterskapet med mål om å vinne gull, så det er ikke bare alle rundt oss som setter oss under slikt press, sier hun.

I etterkant av håndball-VM har Kristiansen gått hardt ut mot Mjøndalen-trener Vegard Hansen etter at han skrev på Twitter at «Nora Mørk ble mer «avkledd» på Gardermoen i går enn i nakenbilde-saken», fordi Mørk ikke ville snakke med pressen.

Har du snakket noe med Hansen etter Twitter-feiden?

– Nei, det har jeg ikke gjort. Men helt ærlig tror jeg ikke det er noen sure miner her. Twitter er Twitter, konstaterer hun.

Hvordan ble årets jul feiret da?

– Sammen med pappaen min, hjemme hos storesøsteren min og kjæresten til storesøsteren min i Krokstadelva, med vanlig ribbe.