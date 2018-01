Tror på kulturlivet

Lokale nyheter

Martin Haug (65)

Musiker og arrangør av blant annet Klassisk Onsdag som bytter dag til søndag

Hvorfor flytter du dag fra onsdag til søndag?

– Jeg har prøvd med Klassisk onsdag i to år, og det har gått greit, men mange er opptatt med egne øvelser midt i uka, og søndag er en bedre konsertdag. Vi hadde godt besøk da vi var på Austad gård på søndager tidligere, så vi prøver igjen, og håper med det selvsagt å trekke flere mennesker opp av stolen, og at vi bidrar til at det blir større interesse rundt klassisk kammermusikk. Serien har akkurat fått støtte fra Norsk kulturråd og Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK), og Drammen kommune.

Det snakkes om at Drammen bør få en akustisk konsertsal, hva mener du?

– Det er en positiv tanke, vi trenger nok en akustisk konsertsal, og det er fint at man har fått i gang en dialog. Og så håper jeg at man innser at om valget faller på en billig løsning, så ender vi opp med en sal som ikke er god nok. Paviljongen i Parken er et klassisk eksempel på det. Her må vi gå all in og satse, og legge vekk retrospektive uttalelser om at «det er en skam at vi ikke har en konsertsal», vi må se framover.

En Kulturplan for Drammen kommune skal være klar denne våren. Har du tro på den, og hva er det viktigste?

– Jeg ser veldig positivt på at man nå lager en kulturplan, og den er jo laget med medvirkning fra kulturlivet. Det viktigste er at den er gjennomførbar og realistisk, store svulstige slagord er jeg ikke særlig glad i, vi må bygge stein på stein. Planen må være nærmest mulig opp til det realistiske nivået, og vi kan gjøre mye for å utvikle et godt kulturliv for byens innbyggere. Jeg har dessuten veldig tro på alle de nye signalene fra politikerne, og det er flott å se det store engasjementet.

Drammen søker om å bli Norges Kulturkommune 2019, hva tenker du?

– Jeg har ikke sett søknaden, men det er et mål å strekke seg etter, om ikke i 2019, så kanskje senere.

Dere arrangerer Johan Halvorsen Musikkfest hvert år, Kongsberg har to store, både Glogerfestspillene og Kongsberg Jazzfestival – kunne vi fått til noe så stort i Drammen?

– Jeg tror at veien fram til så store festivaler med så mange publikummere er lang. Jeg vil påpeke at Kongsberg jazzfestival er en nasjonal, stor festival som vi ikke kan sammenligne oss med på noen måte. Glogerfestspillene er også kjempestort, med mange små og store arrangementer. Kongsberg har et engasjert næringsliv som er mer kulturinteressert enn det vi har her, dessuten er konkurransen hardere i Drammen. Men jeg tror det er fullt mulig å få flere drammensere til å komme på konserter, og å jobbe enda mer for å få med oss næringsliv. Vi fikk nylig en økning i støttet fra Kulturrådet, som gir større forutsigbarhet og økt satsing fra vår side. Johan Halvorsen Musikkfestival hadde rekordbesøk i fjor, og vi satser på å slå den i år!

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Pesten» av Albert Camus.

Hvem er din barndomshelt?

– Knut «Kupper’n» Johansen – det var måten han var på, han drev bensinstasjon ved siden av å være verdens beste på skøyter.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Humørsjuken min.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For å opprettholde demokrati og menneskerettigheter.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke reiste ut og prøvde meg på et tidlig tidspunkt. Ellers kunne jeg skrevet en bok: «Fadeser i utvalg» av Martin Haug.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Kåre Willoch om han hadde holdt ut med alle mine dumme spørsmål. Eller Arne Næss, men han er jo borte, han var en herlig blanding av galskap og viten.