–Trigger alle journalistiske instinkter

Lokale nyheter

Bjørn Olav Nordahl (54), journalist i NRK Brennpunkt, var den som fikk tipset som førte til at han og NRK Buskerud gravde i saken, mens de nå tiltalte fortsatt ikke ante at de ble etterforsket.

Når skjønte du hvor stor saken var?

– Før jul i 2015 satt jeg og snakket med en kilde om noe helt annet. Jeg var på jakt etter noen dokumenter og skulle til å legge på, da jeg sa som jeg ofte avslutter med: «Men skjer det noe annet, da?». Svaret var at «Njaa, det er noe du kanskje kunne være interessert i ...». Slik visste vi at det var utro tjenere i plan- og byggesaksavdelingen, og etter hvert fikk vi tips om noen eiendommer og begynte å grave på saksbehandlere og etter hvert tiltakshavere. Snøballen begynte å rulle, og vi så et mønster der flere navn, blant annet fra en relativt profilert familie i Drammen, gikk igjen. Vi satt først med tjue byggesaker, og nær tretti da saken først sprakk.

Dere ventet med å publisere, og var til stede under pågripelsene. Hva kan du si om avtalene dere gjorde?

– Politiet og kommunen skjønte at vi satt på mye info, og kilder avler jo kilder, slik funker det i vår bransje. Vi lastet ned alt vi kunne av dokumenter fra byggesaksarkivet i rasende fart, for vi skjønte at det ville bli fryst. Samtidig visste vi at kommunen ikke ville alarmere de som var under etterforskning. Vi gjorde ikke noen avtale, men hadde kilder i politiet som tipset oss om at det skulle skje noe – bare ikke når. De tre første ukene i januar det året sto vi ute flere kvelder, netter og helger, og det var beinkaldt. Jeg skulle gjerne vært på ski i stedet!

Men så fikk dere «belønning»: i bilder.

– Ja, slikt trigger alt av journalistiske instinkter. Og da vi så mengden saker og mønsteret i dem, så vi at kommunen hadde et alvorlig problem.

I fjor dukket flere store avsløringer om bygg og eiendom opp i mediene. Din gamle arbeidsgiver DN har skrevet om Tjøme, der saksbehandlere har alternert mellom å være arkitekter og ansvarlige søkere på begge sider av bordet, og flere ledere måtte gå i kommunale Eiendomsbygg i Oslo før jul. Hvor store mørketall om korrupsjon finnes i norske kommuner, tror du?

– Det er vanskelig å svare på. Men vi registrerer at det er utbredt med bierverv for ansatte arkitekter og ingeniører, og de har en tendens til å vandre mellom ulike miljøer. Vi avdekket i høst at den ene av de to tiltalte var ansvarlig for 86 tiltak i Oslo mens han var ansatt i Drammen kommune. Praksis og kultur tilsier at det er greit å jobbe litt på si, og da vil du lett møte deg selv døra, selv om det er i en annen kommune. Et rørleggerfirma kan være ansvarlig søker der du er saksbehandler, mens samme firma tar jobber i kommunen der du er søker. Drammen kommune får i Deloitterapporten sterk kritikk for ikke å ha tydelige retningslinjer for dette.

NRK har ikke identifisert de nå tiltalte?

– Vi har en veldig streng identifiseringspolicy. Tiltalen kom veldig sent, de hadde status som siktet til tett oppunder jul, og det er uaktuelt for oss å identifisere siktede i en slik sak. Vi har også ment at det nødvendigvis ikke bringe saken noe videre å identifisere, gode saker og stort omfang taler for seg selv. Jeg tviler på at vi kommer til å navngi nå heller, selv om VG og andre har gjort det. Det er jeg fornøyd med.

Hvordan synes du ansvaret så langt er belyst og tatt i denne saken?

– Det er interessant at rådmannen forsvant til Husbanken så fort. Vi har en situasjon som til de grader er utnyttet, og at utro tjenere tar seg til rette kan man ikke gardere seg mot. Men et regelverk som er utydelig og en ansettelsespraksis som ikke er god nok, synes jeg kommuneledelsen først og fremst bør ta ansvar for. I rapporten framgår det at begge deler har hatt uklare retningslinjer og vært sett gjennom fingrene med.

Verken rådmann, kommunaldirektør eller ordfører er innkalt som vitner, og det har ikke fått konsekvenser for noen av de ansvarlige lederne i kommunen over byggesaksavdelingen. Er Drammen kommune for greie?

– Om man skal sparke noen, gidder jeg ikke mene noe om. Men jeg savner en tydelig ansvarstagen fra ledelsen i Drammen kommune. Man burde være så real at man står fram og sier: «Vi har bommet. Det er mitt ansvar».



Vil du følge saken videre – og når kommer boka?

– I Brennpunkt har vi snakket om å lage en stor nasjonal sak der vi går ut i norske kommuner og ser på korrupsjon knyttet til byggesaksavdelinger. Biervervspraksis er et enkelt sted å starte. Vi sitter definitivt på mye tips. Og det er klart jeg blir kjempeinspirert også som romanforfatter, det er ingen tvil om at jeg tar med både ubrukt informasjon og inspirasjon inn der.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå: Steve Bannon. Vi måtte snakket om Michael Wolffs «Fire and Fury Inside the Tump White House». Jeg tror jeg befinner meg ganske langt fra Bannon ideologisk, men det ville vært fascinerende å høre om livet i Det hvite hus og hvor mye på ballen han er nå. Wolff som har skrevet boka er kritisert opp og ned for å fikse sitater, men det fremgår at Bannon er en viktig kilde – så å snakke med ham om hele prosjektet, og hvor spennende det må være å jobbe i Washington Post eller New York Times for tida, det hadde vært kult.