– Skjønner at få velger privat omsorg

– Det innbyggerne trenger er et solid kommunalt hjemmesykepleietilbud, med gode fagpersoner, sykepleiere og helsefagarbeidere. Spesielt nå som kommunene får stadig mer komplekse oppgaver, som følge av samhandlingsreformen. Dette tror jeg er i tråd med befolkningens ønsker. Når man kan få god helsehjelp hjemme, er det bedre enn å reise til et sykehus. Ny teknologi og ny kunnskap gjør dette mulig og forsvarlig, men det krever fagpersoner og et godt, kommunalt fagmiljø, sier Lavik.

Allerede før Drammen kommune valgte å slippe til de private aktørene innen hjemmetjenestefeltet, advarte hun om at dette ville kunne medføre en oppsplitting av fagmiljøet – og gjøre de kommunale arbeidsplassene mindre attraktive for sykepleiere og andre fagpersoner.

– Vi vet at det blir stadig flere eldre, og at de er friskere enn før – og vil bli boende hjemme så lenge som mulig. I denne situasjonen trenger kommunene rekrutteringsplaner for sykepleiere, spesialsykepleiere og andre med helsefagutdanning. Kommunene må utvikle hjemmetjenesten videre, men de private selskapenes innpass vil bare kunne vanskeliggjøre dette, mener Lavik.

Hun er også svært skeptisk til at det gjenværende selskapet; Prima Omsorg, tilbyr tilleggstjenester, utover kommunens vedtak, mot betaling. Lavik mener dette bare vil føre til at brukere med god råd kan kjøpe seg et bedre tilbud enn andre.

– Men når bare 16 av over 1.400 valgte å bruke en av de private leverandørene, velger jeg å tro det betyr at folk tross alt har tillit til kommunens tilbud, sier fylkesleder Linda Lavik.