Sjokk og kjempeglede

Lokale nyheter

Det var en lettere himmelfallen Per Erik Marheim som etter endt formannskapsmøte tirsdag kveld kunne takke Eivind Knudsen (Ap) og de andre som har snudd i Marienlystsaken. I løpet av de fem årene som har gått siden Drammens politikere med ett unntak gikk inn for avtalen som ga Ticon Eiendom grønt lys for å prosjektere boligblokker der første gang ble kjent for offentligheten, har ingen skrevet flere innlegg eller samlet flere mulige argumenter mot en utbygging av friområdet enn ham.

- Jeg er kjempeglad, og ble bare gladere etterhvert som jeg her i salen skjønte at de ville gå inn for å trekke alle avtalene. Det kom som et positivt sjokk, sier Marheim til Dagsavisen Fremtiden.

Selv om han i likhet med mange andre - samarbeidspartiene inkludert - hadde regnet ut at det ville bli flertall mot å sende planen ut på høring, trodde han det ville bli flere runder før han kunne konkludere med at slaget var vunnet.

- Det var jo en del tekniske muligheter for at resultatet kunne ankes, og jeg synes det er kjempebra at omkampene uteble. Dessuten var det moro at mine argumenter over flere år ble brukt av flere her i dag, smilte friidrettsentusiasten. Både området som grønn lunge, viktigheten av den sentrale plasseringen og motviljen mot å sette Marienlyst opp mot en ny hall på Berskaug har han hamret inn ved enhver anledning.

- Det viser at det nytter å gjenta, selv om mange nok er blitt lei av meg underveis, sier Marheim og lovte at komiteen hans likevel skulle møtes i morgen for å sikre at den videre planleggingen i saken blir like fornuftig.

- Klossetårn

Det ble allerede i innledningen til møtet gjort klart at samarbeidspartiene Høyre, Frp og Krf var inneforstått med at rådmann Trond Julins forslag til områderegulering for Marienlyst Nord ville falle - og at Julin med det forbeholdt seg retten til å trekke de påfølgende sakene om ny multifunksjonshall på Marienlyst, aktivitetssatsingen Campus Marienlyst og nytt friidrettsanlegg på Berskaug. Selv om opposisjonen hadde sett for seg å behandle også disse sakene, der flere partier har uttrykt vilje til å finne alternativ finansiering, godtok de premisset etter en kort diskusjon.

Dessuten foreslo Høyres gruppeleder Tove Paule at dersom reguleringsplanen ikke fikk flertall, ville de gå inn for å be rådmannen forberede en sak med det formål å avvikle avtalene med Ticon og Marienlyst Utvikling.

Det ansporet Ståle Sørensen (MDG), forslagsstiller til opposisjonens forslag, til å sammenligne sakskomplekset med et barns klossetårn, der hele tårnet raser om man fjerner én kloss. Som ventet fikk forslaget også Yousuf Gilanis stemme og dermed ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.

- Prinsippet rundt utbyggingen er feil. I andre byer bygger man rundt grønne lunger. Her har man ikke definert hva som er områdets kvaliteter, men begynner med å bygge ut det som er den aller fremste kvaliteten, sa han.

Eivind Knudsen, Aps gruppeleder, sa fra talerstolen at han ikke trodde idretten hadde sett for seg at det skulle bli slutten av 2017 uten snurten av noe idrettsløft, og at utviklingspotensialet er stort også uten avtalen.

Fra Drammen Idrettsråd var det en resignert gruppe som fulgte sakens gang fra tilhørerplass. Før møtet sammenlignet Geirr Kihle prosessen med en 10.000-meter som ble avblåst 100 meter før mål, og leder Per Burud sa det var med skuffelse idretten nå ser muligheten for anlegg til 300 millioner forsvinne, uten at det er noe de kan gjøre for å sikre en erstatning for noe av det. Det arbeidet tar til onsdag,

Færre tilskuere

- Dette betyr blanke ark og at vi kan få utviklingen vi ønsker oss uten boliger i Drammens indrefilet, sa Knudsen etter møtet, og betegnet det som en seier både for grøntområder og idrett. Han gjentok flere ganger at Ap ser frem til å jobbe sammen med både bystyret og hele byen for å sikre et godt alternativ.

Hadde dere med dere en plan B, slik idretten fremdeles etterlyser?

- Vi fikk ikke sjanse til å legge fram vårt syn, men det skal vi ikke grine over nå. Vi ville stemt for både ny friidrettshall på Berskaug og Camp Marienlyst.

Knudsen synes det er forståelig at rådmannen ikke ønsket disse sakene fortløpende vedtatt.

- Men vi mente han fint kan greie å finne 200 millioner til fire håndballflater og ny friidrettsbane. Vi skal bidra til at det vil bli nye haller, men da uten den tilskuerkapasiteten.

Ifølge planen skulle 8.000 tilskuere kunne følge innendørs sportsbegivenheter i multifunksjonshallen som var regulert inn i planen.

- Full seier

Marheim opplevde kvelden som en full seier, og trakk fram tidligere avdelingsdirektør hos Fylkesmannen Terje Selvig som sin viktigste støtte i prosessen.

- Han har spilt en stor rolle med sin vekt på det juridiske. Selv om jeg har sett ham på friidrettsbanen der borte, kjente vi hverandre ikke fra før, sa Marheim.

Johan Baumann (H), tidligere svært innflytelsesrik og avholdt gruppeleder for Høyre og partiets partnere, var ikke synlig knust da han forlot banen han innrømte har kostet også ham en god del arbeidstimer.

- Skal vi trekke en lærdom var det at saken trakk veldig i langdrag. Det viktigste for meg var at vi skulle kunne gjennomføre et løft for idretten uten å ta friske penger fra andre deler av det vi gjør. Her kommer en ny bybru inn fra sidelinjen, og vi skal omorganisere helsedistriktene, det er heller ikke billig.

Jeg kommer aldri til å gi opp å drive denne kommunen økonomisk forsvarlig, og nå har vi kartlagt flere gode delprosjekter for Marienlystområdet som står igjen. Men pengene er ikke der. Det er synd for idretten, som har stilt lojalt opp, sier Baumann.