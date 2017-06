Se lærerne «eie» avgangselevene med «episk» video!

Lokale nyheter

På Åskollen skole er det tradisjon for at lærerne strekker seg litt lenger i en siste hilsen når sjuendeklassingene skal gå videre til ungdomsskolen. I år tok de utgangspunkt i det elevene har brukt aller mest tid på å fikle med i tide og utide de siste månedene, nemlig såkalte «fidget spinners», som har vært en kilde til både irritasjon og uro når det brukes i klasserommet. Også den seiglivete trenden med å kaste plastflasker og andre ting med mål om å få dem til å lande riktig vei - og samtidig se ut som om det er den letteste ting i verden - har lærerne plukket opp. Her kan du se resultatet!

– Vi blir jo gale av det! Det var min kollega Merethe Larsen som kom på ideen for noen uker siden, for å gjøre noe litt kult for sjuendeklassingene våre. Alle lærerne tente på ideen, vi gikk på YouTube og bestemte oss for å prøve alt! Mandagen etter stilte alle med flere videoer de hadde laget i løpet av helgen, forteller Wenche Helen Berg (25), som har klipp og regi på den lille filmsnutten som allerede er avspilt nesten 15.000 ganger.

Totalt brukte lærerne rundt to uker på å filme til de mestret triksene, og redigere resultatet til en riktig hitvideo. I tillegg til Berg og Larsen bidrar Christian Evenshaug, Ole Petter Holm, Bente Jenserud og Hanne Delsbek Nilsen med triks og imponerende uberørte steinansikt i poseringene.

Hvor mange forsøk tok det?

– Alt gikk på første forsøk! Neida. Vi prøvde en del vi ikke fikk til også, ler Berg, som begynte å jobbe ved skolen i høst. De har satt opp telefoner for å filme seg selv igjen og igjen, og også samboere og egne barn har måttet trå til for å fange triksene på film, forteller hun.

Berg innrømmer at selv om det er frustrerende at elevene spinner og flipper i timene, har hun syntes det er litt morsomt å se med hvilken iver de prøver og prøver å få til triks i friminuttene.

– Det er jo mest tilfeldig når man får det til, sier hun. Fra sin egen skoletid husker hun ingen spesielle diller, utenom én:

– Da jeg var veldig liten var det slike datadyr, Tamagotchi, men fikk ikke ha dem med i timene. Og selv fikk jeg aldri ett, sier Berg. I filmen lykkes hun blant annet md å flippe esker med makaroni og tørrgjær (!) på kjøkkenbenken sin.

Hva var reaksjonene da dere viste filmen?

– Det ble mye jubel, og også foreldrene syntes det var kjempstilig. Flere av elevene ønsket å få dele filmen, men vi sa de måtte vente til vi fikk vist den på personalet på vår avslutning i går, sier Berg. Også kommunenes kompetansesenter Læringsløp Drammen har delt videoen.



Engelsklærer Merethe Larsen (35), som viser kunster med en spinner på nesa i videoen, husker at de holdt på med jojoer i hennes skoletid.



– Ja, vi har sammenlignet fidget spinners med jojoer – men vi tok dem ikke med inn i klasserommet. Nå sier elevene ting som at «Jeg bruker den for å roe meg ned». Men den skal altså ligge i lomma! slår læreren fast.

Det spørs om hun klarer det selv i sommer.