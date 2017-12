Satser på de unge

Lokale nyheter

Jørgen Hovde (31)

Ble ansatt som ny bibliotekar i Nedre Eiker i november, og forteller om store planer for biblioteket framover.

Gratulerer med ny jobb! Hva kan man forvente seg på Nedre Eiker bibliotek framover?

– Vi har fått flere midler, noe som gjør at vi har mer å rutte med enn før, og kan øke aktiviteten på biblioteket. Det er utrolig gøy, og jeg gleder meg til å komme i gang! Ved siden av vanlig bibliotekdrift kommer vi til å satse på ungdommen. Blant annet har vi et prosjekt som heter Bizzy i samarbeid med Kongsberg bibliotek og fylkeskommunen. Da vil det bli arrangert lesesirkler, kinokvelder og faktisk et slags verksted, hvor man for eksempel kan prøve seg på alt fra 3D-printing til reparasjon av sko. Dette kaller vi for «Maker’s space», og vi har fått 100.000 kroner fra Sparebankstifelsen DNB for å utvikle dette.

Hvordan er det å engasjere ungdom med litteratur i en digital verden?

– Jo, vi får se. Men min erfaring er at ved å gi ungdom en god opplevelse med litteratur, og vise at de kan få mye ut av bøker, så kommer leselysten. Å få lesetrening er viktig, og dessuten kan litteraturen ha mye å si for ungdom ettersom det utvider horisonten og tenkemåten, og kan bidra til å finne en identitet. Samtidig så må jo vi som bibliotek tilpasse oss den digitale virkeligheten, og gjøre det til en del av tilbudet. For eksempel er det mange som foretrekker å lese på nettbrett. Dessuten har vi som nevnt kinokvelder – så dette er ikke begrenset til kun boklesning. Biblioteket skal ikke bare være et rom for bøker, men også en kulturell arena.

Hva kan de eldre se fram til?

– Ungdomssatsingen går parallelt, så det blir en haug av arrangementer for de voksne også. Blant annet kommer nok kommunesammenslåingen til å få stor plass. Tiden for å diskutere hvorvidt det skal bli en sammenslåing er forbi, men vi kommer nok til å skape arena for debatt og informasjon om smått og stort som dukker opp i forbindelse med sammenslåingen.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Her må jeg nok velge to forfattere – Dag Solstad og Kjell Askildsen. De to evner å beskrive det menneskelige, og menneskelige relasjoner på en veldig jordnær måte.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var min bestefar. Han var bonde, og en veldig god mann. Det beste jeg visste var å sitte på fanget hans og kjøre traktor.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan være veldig morgengretten, noe som kan gå utover de rundt meg. Jeg hater å legge meg og hater å stå opp.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da åpner jeg kanskje en flaske whisky.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot urettferdighet. Det er dessverre altfor mye urettferdighet i verden. Jeg synes at alle personer fortjener å ha det like bra.

Er det noe du angrer på?

– Jeg velger å heller se framover. Det kommer ikke noe godt ut av å angre.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dag Solstad. Det hadde vært spennende å ha en lang samtale med ham. Jeg ville definitivt spurt om han trodde på litteraturen. Det spørsmålet har han blitt stilt før – uten å svare.