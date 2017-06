– Rett og slett dårlig gjort, Ap!

Lokale nyheter

– La oss derfor ikke bygge ned Marienlyst med leilighetsblokker. La oss videreutvikle byens, kanskje hele Østlandets, flotteste idrettsområde som idretts- og aktivitetspark for hele byen og regionen, leste Masud Gharahkhani opp fra sin og Aps interpellasjon.

I fire punkter ba han rådmannen fremme sak om oppsigelse av avtalen med Ticon og kommunen, utlyse idékonkurranse om framtidig bruk av området, utrede finansieringsmuligheter av et løft for området som park – og han lovte å forskuttere 100 millioner til idretten, for å sikre at heller ikke de taper på en oppsigelse av avtalen.

Det var først helt mot slutten av tirsdagens bystyremøte Buskerud Aps stortingskandidat fikk framføre sin interpellasjon – og allerede sent på kvelden.

Men diskusjonen vedrørende Aps interpellasjon startet allerede i pausen tidligere på kvelden. Ståle Sørensen (MDG) var nemlig kraftig provosert over at Ap kom med en egen interpellasjon angående Marienlyst, uten først å ta det opp med de andre partiene som er imot utbyggingen.

Han mente også det var svært risikabelt å vedta noe som helst angående avtalen – før 8. oktober. Da er det fem år siden avtalens inngåelse, og hvis ikke en reguleringsplan foreligger innen den tid kan kommunen kreve at avtalen bortfaller.

– Vi har blitt informert av en uavhengig advokat om at hvis vi bryter avtalen nå, kan Ticon gå til søksmål over tomtas potensielle verdi. Det betyr at ikke bare må kommunen betale halvparten av de 26 millionene som er brukt på prosjektet, men man risikerer søksmål på flere hundre millioner i tillegg. Samtidig lover dere 100 millioner til idretten. Dette er bare enda et valgkamputspill, uten innhold, for å markere en forskjell som ikke er der, tordnet Sørensen mot Arve Vannebo.

– Vi ønsker bare å avvikle avtalen så fort det er praktisk mulig. Om det må vente til oktober er det helt greit, men vi vil ha opp en sak på dette så fort som mulig. Det er klart vi vil følge opp denne saken ved alle anledninger, svarte Vannebo.

Det skal sies at ikke et ord om 8. oktober er nevnt i Gharahkhanis fire punkter.

Kynisk og uansvarlig

– Poenget er at dette er helt unødvendig. Når femårsfristen går ut vil vi uansett måtte ta stilling til om avtalen skal fornyes – og hvis tomta reguleres til friareal er den uansett ikke verdt noe for en utbygger. Dette gjør Ap bare for å markere seg og «stjele saken», men de må jo forstå at de ikke kan vedta å si opp avtalen i oktober i dag. Det er jo å invitere til søksmål, stønnet en oppgitt Sørensen.

Og for en gangs skyld var de aller fleste enige.

– Det er helt uviktig hva man mener om en utbygging på Marienlyst. Saken er et nesten enstemmig bystyre, deriblant Ap, godtok en juridisk bindende avtale i 2012. Det eneste vi skal ta stilling til er om vi skal forholde oss til avtalen. Det Ap nå gjør er å sende et tydelig signal til alle – om ikke å regne med at Drammen kommune holder ord, sa Jon Helgheim (Frp).

Sørensen fulgte opp med å rose Helgheims innspill – og kalte Aps forslag enten utrolig lite gjennomtenkt, utrolig kynisk eller bare helt uansvarlig. Han understrekte likevel at han ikke var komfortabel med å måtte stemme imot noe han egentlig var for, og at ingen skulle være i tvil om at MDG vil stemme imot blokker på Marienlyst når den tida kommer.

Nedstemt uansett

Dermed leverte Gharahkhani et revidert forslag, nå inkludert et punkt om å innkalle til ekstraordinært bystyremøte 9. oktober – hvis reguleringsplan fortsatt ikke var på plass.

Tove Paule viste til reglementet som tilsa at ordføreren eller en tredel av representantene kunne avvise forslag som kom etter at strek var satt.

I sitt svar til interpellasjonen framholdt ordfører Tore Opdal Hansen (H) at siden 1. tertialrapport allerede var vedtatt, og at man derigjennom aksepterte rådmannens innstilling til hvordan kommunen skulle forholde seg til avtalen med Ticon, var saken allerede avklart. Hans motforslag til vedtak gikk ut på at kommunen ikke sier opp avtalen på det nåværende tidspunkt.

– Samtidig sier reglene at også ordførerens motforslag, som også først kom opp under møtet, kan avvises – om en tredel av representantene er imot det, kontret Eivind Knudsen (Ap), som er leder av kontroll- og konstitusjonsutvalget.

Opdal Hansen søkte råd hos kommuneadvokaten, men da det ikke var mulig å avgjøre spørsmålet med 100 prosents sikkerhet på så kort varsel, trakk han sitt motforslag. Det hele endte med at bare Ap, SV og Sp stemte for Aps forslag.

Til Dagsavisen Fremtiden konstaterte Opdal Hansen kort og godt at han ikke behøvde å si mer om uansvarligheten i Aps forslag, siden MDG allerede hadde sagt altfor ham.

