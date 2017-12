Quizmas time

Lokale nyheter

– Det jeg tror vi har lykkes med er en sosial greie – det er et miljø mer enn en konkurranse, sier quizmaster Erik Almthén Martinsen (42).

Det er snart åtte år siden han tok med seg minidisc-spilleren (!) og overtok mikrofonen etter forfatter og musikkanmelder Jon Vidar Bergan, og siden har det blitt minst 185 fullverdige firerunders quizer, håndplukket, gjennomlyttet og balansert i vanskelighetsgrad fra et helt popmusikkpensum. I tillegg kommer jakten på den perfekte dramaturgi i variasjonen mellom sjangre, rytme og artister. Mange er elsket – noen hatet.

– Generelt er vel rene popquizer en trend som er på vei ned. Men i Drammen har vi klart å gjøre noe som egentlig er ganske nerdete til å bli noe sosialt og morsomt, tror Martinsen. Å finne noe for alle har vært hans mantra fra han overtok, og han har sine klare peilepinner. Vinnerlaget skal for eksempel alltid klare å sanke 55 poeng totalt, et mål han stort sett lykkes med. Dessuten har han store ører.

Saumfare omslag

– Jeg liker å snakke med folk på quizkveldene, og folk blir glad for å bli spurt om hva hører de på for tida. Så sender jeg dem gjerne et lite blunk når en spesiell låt blir spilt, smiler den populære plateprateren. Men ønskelåter er ikke tema.

– Skulle jeg bare spilt det folk vil ha, ville det blitt en veldig smal quiz som sprang i alle retninger.

Drammen har ord på seg for å være en by som har rekruttert mange til musikkbransjen – kanskje mer rundt enn i spotlighten. Flere av de faste deltakerne på torsdagsquiz har fartstid i plateselskaper, på konsertscener eller som artistansvarlige. Det er ikke nødvendigvis slik at de vinner likevel.

– De med yrkesbakgrunn i musikkens verden slår i lengden ikke de som har brukt ungdomsårene sine på å kjøpe plater, sitte i kjellerstua og saumfare omslag, sier Martinsen – selv en representant for denne kategorien, får vi tro.

Hjemme startet det med at pappa Harald spilte i band, først Shakeman, så Twilight. Sekstitallsmusikken dominerte, det gikk i Beatles, the Hollies og Byrds.

– Så møtte man jevnaldrende, satt i kjellerstuer og bytta plater, før man var i militære og møter noen fra Bergen. Hva liker de? illustrerer Martinsen.

Showfaktor

Passe blid showfaktor, faste jingler og gjentakelser har blitt et varemerke på Martinsens kvelder, ikke minst på morgendagens romjulsquiz. Men noen inspirasjonskilder vil han ikke ut med. – Helt generelt er det viktig å ha et godt humør og være litt raus. Jeg gir heller et halvt poeng for mye enn et for lite, sier han.

På Union er bandet blitt et uunngåelig innslag.

– Det hyggelige er at det bandet øver på låtene hele høsten! Det er jo den eneste konserten de har der publikum sitter og lytter nøye, sier Martinsen. Hva han gleder seg aller mest til?

– Jeg har et håp om skikkelig allsang på siste låt på runde én. En skikkelig Knögelschtübler.