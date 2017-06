Nye kunstkrefter møter gamle

Lokale nyheter

– Vi ante ikke hvor vi ville havne med denne utstillingen, medgir leder i Drammens Kunstforening, Harald Gautneb, og gleder seg til å vise publikum det spennende resultatet. Kunstforeningen markerer sine 150 år i sommer, med utstillingen «Når nåtid møter fortid», som spenner 150 år tilbake i tid og fram til i dag, og som åpner onsdag 21. juni.

Kunstnermangfold

– Vi har plukket ut fra egen samling av historiske verk, og gitt 20 kunstnere i Buskerud Bildende Kunstnere utfordringen: De skulle lage noe selv, inspirert av det verket vi hadde plukket ut til dem. Resultatet er vi veldig fornøyd med, dette har blitt en utstilling enda bedre og mer spennende enn vi kunne drømme om, fastslår Gautneb og fortsetter;

– Utstillingen favner elitelaget av kunstnere i Buskerud anno 2017, og for 150 år siden.

Evelyn Melsom synes det var en veldig spennende oppgave.

– Det måtte ikke ligne noe annet, jeg ville at mitt bilde skulle skille seg fra Gudbrand Mos selv om komposisjonen er det som har vært min inspirasjon. Jeg valgte et annet format som fremhever komposisjonen min ytterligere, redegjør Melsom.

Referanseverket til Gudbrand Mo (1930–1990) er malt med eggtempera i 1972 og heter «Brunlanes II». Melsom står i sterk kontrast til Mos tynne linjer, med kraftige penselstrøk som sin signatur.

–Jeg ble inspirert til å bringe komposisjonen fram til vår tid, og har tenkt litt global oppvarming, med smeltende isbreer og en rasfølelse, forklarer hun, og synes de to verkene står god sammen på veggen i Lychepaviljongen.

Analogt og digitalt

– Jeg måtte studere historien før jeg startet med mitt bilde inspirert av bysten til Christopher Borch (1817–1896) «Jeftas datter», medgir Per Edvard Wium. Borch er mest kjent for utformingen av de to løvene foran Stortinget, selv om det i sin tid var straffanger som utførte selve hoggingen. Wiums tolkning av bibelfortellingen om Jeftas datter er en komplett kontrast til bildehoggerens verk fra 1800-tallet, men Wium mener de to verkene har paralleller til våre dagers verden. Bildet hans viser en ung kvinne i Midtøsten, med krigshandlinger- og effekter som et slags bakteppe.

Ragnar Olaf Hauge har latt seg inspirere av Svein Bollings «Hun og han» i sitt digitale maleri.

–Kunst inspireres av kunst, man forholder seg til andres verker hele tida, det morsomme er at det er andre som har valgt ut et for meg, forteller Hauge som synes ideen med utstillingen er morsom.

– Det er fremstillingen, hvordan vi gjør det som er spennende, det er da kunsten oppstår. I prosessen er jeg på en slags reise til steder jeg aldri har vært, og oppdager nye ting underveis, oppsummerer Hauge som har malt digitalt i 30 år.

