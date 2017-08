Nye krav fra Frp

Lokale nyheter

Tirsdag kom Fremskrittspartiets 1. nestleder, Per Sandberg, på besøk til Drammen, blant annet for å høre om Nav Drammens erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Besøket kom i kjølvannet av at lederen i Drammen Frp, Jon Helgheim, som ligger på vippen til å komme inn på Stortinget, har fått inn i partiprogrammet at aktivitetsplikten bør utvides, slik at man kan stille krav til for eksempel norskopplæring knyttet til utbetaling av blant annet kontantstøtte og bostøtte.

For innvandrere

Jon Helgheim understreker at krav om aktivitetsplikt knyttet til for eksempel kontantstøtten, først og fremst vil gjelde innvandrere.

– Det jeg tror er riktig, er å få dette litt individuelt tilpasset. Ved kontantstøtte, bør kommunen gripe inn og stille vilkår hvis verken du selv eller barna kan godt nok norsk, sier Helgheim til Dagsavisen Fremtiden.

Aktivitetsplikten vil kunne gjelde alle former for offentlige støtteordninger.

Færre sosialhjelpsbrukere

Katrine Christiansen, NAV-leder i Drammen, pekte på flere faktorer hun mener har fungert godt med aktivitetsplikten i Drammen de siste fire årene under sin presentasjon for Frp-toppene:

• Fra 2014 ble antallet unge som mottar hovedsakelig sosialhjelp raskt halvert og har ligget stabilt på mellom 70 og 100 siden.

• Ordningen skilte raskt ut dem som var uten behov for økonomisk støtte.

• Enkelte av dem som møter opp, er personer med såpass store psykiske og helsemessige problemer at de ikke burde møtt opp. Dermed blir de også fanget opp gjennom aktivitetsplikten.

Frp-nestleder Sandberg mener Drammen går foran som et godt eksempel.

– Det er godt å se resultatene og at de som jobber i Nav er så fornøyde. Dette burde man jo ha begynt med for 30 år siden, og det er mulig å få det til overalt, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Hvalgryte

Foruten Sandberg og Helgheim, var Buskerud Frps tredjekandidat Tone Heimdal Brataas og Frps valgkampkoordinator i Buskerud, Lavrans Kierulf, til stede under presentasjonen. Etter å ha besøkt Nav, dro Frp-politikerne videre til Fontenehuset i Drammen, et arbeidsfellesskap for mennesker med psykiske helseutfordringer. Under besøket fikk de en grundig omvisning og fikk se på film, og fiskeriminister Per Sandberg lovte å komme tilbake på besøk for å lage sin mors hvalgryte.

– Null troverdighet

Masud Gharahkhani, stortingskandidat for Buskerud Arbeiderparti, lar seg på ingen måte imponere av Frps nye ideer og fyrer løs følgende kraftsalve mot forslagene om aktivitetsplikt for innvandrere.

– Frp har null troverdighet. I Drammen styrer Frp byen sammen med Høyre.

I Drammen er nesten 60 prosent av innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet. Mange benytter seg av kontantstøtten og sender ikke barna til barnehage. Bor du i Norge, skal du lære norsk og du skal ut i arbeidslivet. Derfor vil Ap avvikle hele ordningen. Drammen Ap fremmet til og med i bystyret at Drammen skal søke om å avvikle ordningen lokalt, men ble stemt ned av Frp. Det som nå skjer, er at med Frps velsignelse, øker regjeringen kontantstøtten med 7.500 kroner. De bruker skattebetalernes penger til å belønne innvandrerkvinner med å være hjemme og ikke ute i arbeidslivet, og at innvandrerbarn ikke skal i barnehage for å lære seg norsk. Frp har til og med kuttet i norskopplæring for flyktninger. Frps politikk er store ord men med null handling og troverdighet.