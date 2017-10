Ny rapport om Marienlyst-park: – Ikke tilfredsstillende

Lokale nyheter

Drammen kommune har tidligere fått sterk kritikk for ikke å ta hensyn til barn og unges interesser på en tilstrekkelig måte i Marienlyst-prosessen. Nå har planadministrasjonen i kommunen laget en 34 sider lang rapport som tar for seg nettopp dette.

Stor høydeforskjell

«Når det gjelder den samlede tilgangen på parker og uterom i området, er det foreslått at området mellom boligblokkene skal være åpent for allmennheten og dermed egenorganisert aktivitet for barn og unge. Dette representerer potensielt arealer som er mer tilgjengelige og brukbare for flere grupper av barn og unge enn området er i dag. Planmaterialet dokumenterer imidlertid ikke at dette er ivaretatt på en tilfredsstillende måte,» står det i rapporten.

«Det handler særlig om at løsningen som er vist basert på en høydeforskjell på 4,5 meter mot Aktivitetsgata og Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Andre eksempler, eksempelvis Pollenkvartalet, viser at det er utfordrende å skape en opplevelse av sammenheng og tilgjengelighet når høydeforskjellen blir så stor», står det videre i rapportens konklusjon.

Pollenkvartalet har for øvrig utearealer som i all hovedsak er sperret av for allmennheten.

I all hovedsak positiv

Når alt kommer til alt, vurderer imidlertid rapporten konsekvensene av den planlagte utbyggingen på Marienlyst, kontra et såkalt 0-alternativ, som positiv. 0-alternativet går ut på at Marienlyst forblir som i dag, men med noen mindre ombygginger og oppdateringer, blant annet med en oppgradert friidrettsbane.

– På generelt grunnlag, gjør vi en analyse av nærmiljøet, hva barn og unge har i dag, hva man kan ønske for framtida og hva som er viktig å bevare. Når man gjør denne typen undersøkelser, finner man litt ut hva man bruker av fasiliteter i nærområdet, ser på plasser hvor unge treffes, hvordan man kommer til og fra ulike aktiviteter, trygghetsfølelse og andre faktorer, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli om rapporten.

Horvli understreker at planadministrasjonen i rapporten har kommet fram til at den planlagte utbyggingen på Marienlyst alt i alt vil ha en positiv effekt for barn og unge som driver med organisert idrett, mens konsekvensene for uorganisert aktivitet og lek vil være mer nøytral, litt avhengig av hvilken del av Marienlyst man ser på.

Når det gjelder parkområdet mellom blokkene, bør det tilrettelegges bedre enn i dagens plan, ifølge Horvli.

– Vi kunne tenkt oss å senke det nivået litt, så det blir litt mer inviterende å komme inn der, sier han.

I rådmannens innstilling til formannskapet, som i kveld som bestemme hvorvidt reguleringsplanen for Marienlyst skal sendes ut på høring, er denne innsigelsen fra kommuneadministrasjonen tatt med.

Barn og unge skal også bli hørt videre i prosessen, understreker Horvli.

– I en eventuell høringsfase vil det lages et opplegg der barn og unge får komme med innspill og kommentarer til de planene som foreligger nå, sier Horvli.

– Burde vært rådspurt

Kommunen har valgt en kvalitativ metode i sin rapport, noe som betyr at de har valgt å ikke forsøke å tallfeste eller prisfeste konsekvensene ved utbyggingen for barn og unge.

Kommunen har gjennomført workshops på Danvik barneskole og med elevrådet på Marienlyst ungdomsskole. Fra Danvik deltok rundt 15 elever, mens 22 elever deltok fra Marienlyst.

I tillegg har kommunen snakket med voksne representanter for Drammen VGS, Marienlyst ungdomsskole, Danvik barneskole, FAU (Danvik og Marienlyst barneskole), Strømsø og Marienlyst barnehager og kommunens representant for barn og unge i plansaker.

Terje Selvig fra Aksjonsgruppen Redd Marienlyst, mener aksjonsgruppene mot utbygging på Marienlyst også burde vært rådspurt i forbindelse med rapporten kommunen har skrevet.

– Jeg synes aksjonskomiteene burde vært rådspurt og at vi burde fått medvirke til konsekvensutredningene. Da tenker jeg særlig på småbarnsaksjonen til Lenge leve Marienlyst, sier Selvig til Dagsavisen Fremtiden.