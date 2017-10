Mangler prikken over i-en

Lokale nyheter

– En videreutvikling av Spiraltoppen sto på sakskartet allerede for noen tiår siden. Viljen var der, men man fant aldri helt retningen, forteller drammensordfører Tore Opdal Hansen (H).

Han mener tida nå er moden for å skape noe nytt og attraktivt – oppe på byens tak.

Siden han i våres gikk ut og etterspurte forslag fra publikum, har det altså kommet inn hele 700 forslag. Både Hansen og Håvard Haug, kommunikasjonsrådgiver i Godt Sagt, er imponerte over nivået og oppfinnsomheten hos innsenderne.

Godt Sagt er leid inn til å ta seg av publikumskontakten – og lage en rapport basert på folks innspill.

Sak før nyttår

– Det har vært en aldri så liten påminnelse, om hva vi faktisk har her i Drammen. Det er så lett å glemme «skattene» i sin egen by. Forslagene strekker seg fra å bevare alt akkurat slik som det er i dag – til store vyer og ideer man tenker skal sette Drammen på verdenskartet, sier Haug.

Fra kommunikasjonsbyråets side er det laget en brukerundersøkelse, de har arrangert idédugnad og mottatt forslag via e-post og Facebook.

Nå som forslagsfasen sluttføres, håper ordføreren å kunne behandle denne første delen av prosjektet i bystyret innen utgangen av året. Siden selve tunnelen skal rehabiliteres for rundt 100 millioner kroner, synes han det er viktig å ta planene for Spiraltoppen et steg videre også.

– Utbedringen og sikringen av tunnelen er ikke noe folk vil merke så mye til, man kjører jo fortsatt opp hit på den samme veien. Vel oppe virker det per i dag litt «halvgjort» – selv om veldig mange har et forhold til stedet – og jevnlig kommer hit – så tror jeg det kan gjøres både små og store grep som vil øke attraktiviteten ytterligere.

Trehytter og taubane

Blant de mindre ambisiøse forslagene, som det vil være mulig å innfri temmelig fort, er flere søppelkasser, nye skilt – og ikke minst; å flytte betalingsautomaten opp til parkeringen på toppen. Slik den står i dag – ved innkjøringen til tunnelen – skaper det lange køer på dager med mye utfart.

De mer vidtfavnende ideene inkluderer for eksempel klatrepark, taubane opp – og badesklie ned, fjellheis, rehabilitering og utvidelse av Friluftsmuseet – kanskje med dyr på en egen besøksgård, trehytter for overnatting og eventyrmuseum.

– Også vil flere framheve utsikten mer, for eksempel ved å bygge et høyt hus med mye glass – som også kan huse et bedre spisested. Eventuelt – sier andre – man bare kan hogge ned noen flere trær og buskas, sier Hansen, som tror det blir krevende på velge ut forslagene man vil gå videre med.

Foreløpig finnes ingen finansieringsplan, men det er satt av en million i året til prosjektarbeidet – i fire år. Inneværende år gikk det meste til eksterne aktører – som Godt Sagt.