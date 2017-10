Lover godbiter på helgens storloppis

Lokale nyheter

– Vi tror det skal gå fint selv om Norbyveien er stengt et stykke, vi har fått tillatelse fra Vegvesenet til å skilte litt ekstra, så folk finner nok fram, informerer Espen Pedersen. Han er korpspappa i Åskollen Musikkorps og medarrangør av loppemarkedet på Åskollen skole og Glassverkethallen.

Fra fredag til søndag denne helgen kan folk vasse i lopper, og engasjerte medlemmer og foreldre i Åskollen Musikkorps har hele uka sjauet, kjørt og stablet for å få det hele på plass til det store innrykket.

– Ja, det er alltid kø når vi åpner dørene. Folk vet at de kan finne godbiter her, og vi er nøye på at alle tingene vi selger skal være i god stand. Det er nok også litt av grunnen til at loppemarkedet på Åskollen er så kjent og populært, mener Pedersen.

Vi har vel alle hørt om foreldre som fortviler litt hvis poden melder seg inn i korps, men slik er det ikke for foreldrene i Åskollen Musikkorps.

– Det er topp å være korpsfar, og vi har faktisk noen veteraner som fortsatt er med i foreldregruppa, selv om ungene slutta i korpset for flere tiår siden. Det er et veldig samhold oss imellom og spesielt loppemarkedet er et av årets høydepunkter.

Espen Pedersen forteller om det sosiale med loppemarkedet og at kafeteriaen er treffstedet denne helgen.

– Barna som er med synes også det er gøy med loppemarked, og hjelper til med utpakking og salg. Dette er et fellesskap som er ganske unikt. Man er jo ikke delt inn i aldersgrupper, så barn og unge fra åtte til 19 år holder sammen, redegjør Pedersen, som røper at det i år finnes en blå lekebil fra 50-tallet som visstnok er et samleobjekt.

Loppemarkedet inneholder 12 avdelinger, alt fra store møbler til bitte små teskjeer og nips, og Pedersen blir å finne i gymsalen blant leketøy.

– Det er mye trendy i år, med interiørting fra 70-tallet som jo er i vinden, informerer han og avslutter;

– Den er sær og kresen som ikke finner noe her!