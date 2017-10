Lei av å vente på mikrofonen

Lokale nyheter

NAVN I NYHETENE: Sumaya Jirde Ali (19)

Samfunnsdebattant og forfatter

Alle som ikke hadde hørt om Sumaia Jirde Ali før, fikk seg nok en liten oppvåkning under Debatten på NRK1 forrige uke. En pur ung, somalisk kvinne med hijab, som snakket Listhaug midt imot, på en måte man knapt har sett før. Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?

– Jeg er en norsksomalier som er født i havnebyen Marka i Somalia. Jeg kom til Norge gjennom familiegjenforening i 2005, og har bodd i Bodø siden den gang.

Hvordan har du blitt så modig?

– Modig og modig, jeg mener bare det er viktig at stemmer som min er til stede i norsk offentlighet. Mange taler for og om en, men få taler faktisk med en. Jeg er lei av å vente på å få mikrofonen, så jeg bare tar den jeg. Flere stemmer fører med seg flere perspektiver og nyanser, noe som fører til et bedre og mer fruktbart ordskifte.

Blir du påvirket av stygge og rasistiske ytringer – som florerer for eksempel i sosiale medier og i kommentarfeltene?

– Selvfølgelig blir jeg det! Det er ingen skam i å bli påvirket av det grumset enkelte serverer. Den siste tida har jeg jobbet med å ikke stue hetsen til side men bearbeide det. Det verste du kan gjøre er å late som at det ikke påvirker deg. Det har jeg sluttet helt med. Trusselen om å bli voldtatt med kaktus påvirker – og det er helt greit.

Hender det du får lyst til å reise langt bort, også fra det offentlige ordskiftet?

– Ofte faktisk! Det er mye ved samfunnsdebatten som kryper under huden på meg. Men det å reise vekk fra problemene når en har muligheten til å endre og bidra, det er lite klokt.

Har du noen gode støttespillere?

– Jeg har familie og venner og følgerskaren på Facebook og Twitter. Også får jeg mye kjærlighet fra hundrevis av vilt fremmede hver gang jeg publiserer hetsen jeg må leve med. Det hjelper, setter ting i perspektiv. Den generelle norske befolkningen er god! Brundtland hadde helt rett.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Krimromanen «Män som hatar kvinnor» av Stieg Larsson. Tittelen til min kommende diktsamling «Kvinner som hater menn» spiller jo på den. Kombinasjonen av krim, min favorittsjanger, og en sterk og dritfet hovedrolleinnehaver som Lisbeth Salander er en fryd for en stolt feminist og kvinnesaksforkjemper som meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Henning Olsens krokanis.

Hvem var din barndomshelt?

– Eminem. Fascinerende hvordan man i ung alder forguder enkeltindivider ukritisk – også blir man bare mer og mer skeptisk til dem jo eldre man blir.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ringer bestevenninna Zilan Øzdemir.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Selvbestemmelsesrett og ytringsfrihet i hvert fall. Og antirasisme, noe som bør være kjernen i alles kvinnekamp. Jeg er ingen SV-er men kan også fint gå for et «varmere samfunn». Og selvsagt; «ingen nazister i våre gater!».

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Min gode venn Anders Heger.