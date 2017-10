KrFU vil skrote Viken

Lokale nyheter

Viken-regionen, den nye storregionen bestående av Buskerud, Akershus og Østfold, som etter planen skal være et faktum fra 1.1.2020, har møtt mye motbør. Regionen ble i sommer vedtatt på Stortinget, som en del av regionreformen, men dersom den skal bli noe av, trenger regjeringen KrFs støtte.

Buskerud KrFU mener regionen er en svært dårlig idé.

– Vi ser på sammenslåingen av de tre fylkene som et håpløst vedtak, og går inn for skroting av Viken, sier leder i Buskerud KrFU, Karine Skoglund.

Med seg på laget har hun KrFU-lederne i Østfold og Akershus.

– Man bør kunne se håpløsheten i dette når verken Akershus, Buskerud og Østfold ønsker å slå seg sammen. En slik region, vil ikke fungere i praksis, sier hun.

Får ikke gehør

Men det ser ut til at hun taler for døve ører.

– De har frihet til å komme med hva de vil, men det toget er gått, for å si det sånn, konstaterer gruppeleder i Buskerud KrF, Trond Johansen.

Fredag satt han i møter i Oslo om Viken-regionen sammen med kolleger fra Østfold og Akershus, i forbindelse med at de tre fylkestingene hadde felles møter.

– Før vi møtte hverandre tok vi kontakt med partiledelsen for å få et standpunkt i dette spørsmålet, og da fikk vi beskjed om at KrF har vært med på et vedtak om å opprette Viken, og at man ikke vil ta et standpunkt mot det, sier Johansen.

Fridde til Hareide

10. oktober gikk Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre opp på Stortingets talerstol og kalte regionreformen «et makkverk», og ba KrF revurdere sammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus.

– Jeg synes ikke en region fra Hallingskarvet til Halden er optimal, sa KrF-leder Knut Arild Hareide, men nå ser det altså ut til at partiledelsen har bestemt seg: Viken bli r noe av.