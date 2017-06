– Kommunen tar all risiko

Lokale nyheter

I et lengre avisinnlegg går Torstein Brox hardt ut mot hvordan Drammen kommunes partnerskap med eiendomsselskapet Ticon i forbindelse med utbyggingsplanene på Marienlyst.

Den tidligere friidrettsutøveren har tilbrakt mye tid på Marienlyst gjennom årene, og har engasjert seg sterkt mot utbyggingsplanene. Nå har han også gått kommunens avtaler med eiendomsselskapet Ticon i sømmene, og mener avtalene som er inngått er et svik mot byens befolkning.

«Drammen kommune bærer 100 prosent av risikoen, Ticon tar null risiko og er sikret gevinst selv ved mislighold av kontrakten om planlagt utbygging», skriver Brox i et avisinnlegg, og fortsetter:

«Avtalen mellom kommunen og Ticon er utformet slik at Ticon vil bli tilkjent erstatning dersom kommunen trer ut av utbyggingsavtalen på det nåværende tidspunkt, altså i en tidlig planleggingsfase og før det er gitt godkjenning for utbyggingen. Det beviser fraværet av risiko for Ticon».

Får støtte

– Dette er i tråd med mye av det vi har sagt og tenkt. Hvorfor i all verden bruker kommunen Ticon? lurer Thomas Krekling, som er en av initiativtakerne bak aksjonsgruppa Lenge Leve Marienlyst, på.

Han fyrer løs mot kommunens håndtering av risiko i prosjektet.

– Hvordan kan man sette seg selv i en situasjon der man selv har tatt all risikoen? Det skal ikke være mulig å være så inkompetent at man inngår slike avtaler, konstaterer han.

Hans medaksjonist Ingerid Møller lurer på hvorfor kommunens byprosjektavdeling ikke er prosjektleder på Marienlyst.

– Kommunen har egen byprosjektavdeling, men de er altså ikke kompetente nok til å være prosjektleder i dette prosjektet? spør hun seg.

– Utilbørlige fordeler

Brox lister opp tre spørsmål han mener bør besvares når det gjelder Ticons rolle i Marienlyst-saken:

1. Har Ticon mottatt en utilbørlig fordel ved uten konkurranse å ha blitt tildelt retten til kjøp av 50 prosent eierskap i Marienlyst Utvikling AS?

2. Hvorfor gis det ensidig erstatning til den private aktøren Ticon AS, på bekostning av innbyggerne, dersom prosjektet ikke blir gjennomført? Og:

3. Hvorfor tildeles Ticon oppgaven med utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjektet uten konkurranse?

Brox mener kommunen taper flere hundre millioner på avtalene de har inngått med Ticon.

– Dersom den høyest tvilsomme avtalen mellom kommunen og Ticon blir gjennomført vil innbyggerne måtte betale mer i skatt for betydelig dårligere tjenester i lang tid framover, hevder han.

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) mener Brox stiller svært betimelige spørsmål som ordfører Tore Opdal Hansen (H) bør besvare.

– Det er et faktum at det tomtesalget har skjedd uten en vanlig konkurranse, så dermed er det helt opplagt at det er hold i flere av de påstandene som kommer opp. Hvor mye hold det er i det får jo ordføreren svare på. Dette er meget alvorlig, sier den erfarne stortingspolitikeren til Dagsavisen Fremtiden.

Skal opp i bystyret

I kveld skal Marienlyst diskuteres i bystyret i Drammen. Arbeiderpartiet har fremmet et forslag om å si opp kontrakten om å bygge leilighetsblokker på Marienlyst, men så langt er det ingenting som har tydet på at de vil få med seg et flertall av bystyrerepresentantene på det.

Kontrakten med Ticon går ut i oktober, og ordfører Tore Opdal Hansen har advart mot at det kan komme et søksmål på flere hundre millioner fra Ticon dersom bystyrerepresentantene skulle prøve å finne på å avslutte kontrakten før den tid.

Dette svarer kommunen

Ticon har ingen kommentar til kritikken.

Ordfører Tore Opdal Hansen har ikke selv svart på Dagsavisen Fremtidens henvendelser om denne saken, men økonomi- og eierskapsdirektør Paul Røland skriver i en e-post dette svaret på kritikken som fremmes:

«Drammen kommune har inngått en avtale om salg av tomteareal på Marienlyst til MU. Salgssummen ble fastsatt av to uavhengige takstselskap. DTZ AS og DnB Næringsmegling AS. Taksten baserte seg på salgspris for salgbart areal for ulike arealtyper. Dette fremgår av kjøpsavtalen. Endelig kjøpesum vil bli fastsatt når regulering og dermed omfang i kvadratmeter blir avklart. skriver Røland.

«I Kjøpsavtalen ligger det en rekke forutsetninger som sikrer at Drammen kommune uansett får en minimumspris på 114 millioner kroner for tomten dersom regulert areal skulle blir lavere enn forventet. Dette er i tillegg til 50 prosent av gevinsten ved salg av ferdige boliger, Det ligger også inne flere forutsetninger om størrelse på utbyggingen som må oppfylles. Dette gir Drammen kommune handlingsrom og redusert risiko, med hensyn til å kunne kreve bortfall av avtalen dersom forutsetningene ikke oppfylles, skriver han.

Han påpeker at avtalene med Ticon Eiendom AS på bestilling fra Kontrollutvalget gjennomgått av Buskerud kommunerevisjon IKS. De konkluderte med at forretningsmessige hensyn ble ivaretatt, og at det ikke er en utilbørlig fordel. «Avtaleverket regulerer ikke ensidig erstatning til en av partene. Partene har inngått en gjensidig avtale som gir begge mulighet for å kreve bortfall av avtalene dersom ulike forutsetninger inntreffer. Dersom en av partene skulle si opp eller terminere avtalen uten slike forutsetninger vil det kunne betraktes som avtalebrudd og den andre parten vil kunne kreve erstatning», skriver han.