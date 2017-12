Klassisk på trekkspill

Lokale nyheter

Håvard Svendsrud (43)

Spiller konsert i Bragernes kirke lørdag 30/12 kl. 13. Regnes blant Skandinavias aller fremste musikere på trekkspill.

Hva får vi høre?

– Hovedrepertoaret er en engelsk suite av Bach, Engelsk Suite no. 2 i a-moll. I tillegg blir det musikk av Händel og Scarlatti. Konserten i Bragernes er en del av en serie solokonserter som jeg har spilt i Drammens kirker i 2017.

Trekkspill og Bach vil kanskje noen undre seg over?

– Det er egentlig ikke så uvanlig med Bach på trekkspill, og heller ikke noe nytt. Ute i verden spilles det en del og på 1930-tallet var det ganske populært. Når man studerer trekkspill på høyt nivå er Bach en viktig ingrediens. Selv har jeg utdanningen min fra Barrat Dues Musikkinstitutt, men hadde mest bakgrunn fra folkemusikk og gammaldans fra min oppvekst på Modum. Så ble det altså klassisk, og nå er det begge deler.

Hva er ditt forhold til Bragernes kirke? – Det var ei av de første kirkene jeg spilte i, med Drammen Trekkspillorkester i 1987. Det er en veldig fin stemning i Bragernes, med en bra etablert kulturarena, og der vil jeg gjerne få trekke fram Anders Eidsten Dahl og ekteparet Fevang for den flotte jobben de gjør.

Hva har vært det mest spennende for deg som musiker i året som har gått?

– Jeg har jobba mye med innspillingene av Bach-suitene det første halvåret. I august og fram til nå har jeg spilt på over 100 steder, og alt har vært veldig hyggelig. For meg er det like inspirerende med upretensiøse jobber som de større konsertene. Og så var det stort da jeg spilte med Drammen Symfoniorkester i Drammens Teater 17. mai.

2018 og Håvard Svendsrud?

– Jeg skal ut på 10 forskjellige konserter og i februar lanserer jeg bygdemusikk fra Sandsvær. Jeg driver plateselskap så dette er gamle arkivopptak som jeg ikke spiller på selv. Jeg er veldig aktiv med plateselskapet og gir ut mye arkivmateriale og samarbeider bla med NRK.

Hva hører du på selv?

– På privaten hører jeg ikke så mye musikk, jeg synes stillheta er vakker. Hører noen ganger på Filharmonien, og live musikk er det beste.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg vil trekke fram ei barnebok som har skapt mye hygge for hele familien; «Tonje Glimmerdal» av Maria Parr, hun er forresten fra samme bygda i Møre og Romsdal som kona mi.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode hverdager med familien.

Hvem er din barndomshelt?

– Carl Jularbo, en svensk trekkspiller som jeg så opp til i oppveksten og som jeg fremdeles har stor respekt for.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Har en kveld hjemme, med god mat og drikke. Vi koser oss mest hjemme.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Når jeg har mange store prosjekter har jeg lett for å bekymre meg; går dette bra? Det er en side ved meg selv jeg skulle ønske ikke var så sterk.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Jeg kunne gått for hvordan politikerne håndterer kulturen, og jeg har vært på nippet til å gjøre det også.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med kulturministeren, og jeg skulle forklart henne om hvordan det er å være musiker i dette landet.