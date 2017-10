– Ikke gyldig fraværsgrunn

Lokale nyheter

Både Yousuf Gilani (V) og Ida Marie Brown (som meldte seg ut av Venstre mandag) har varslet at de vil støtte interpellasjonen fra Haydar Øzbal (på vegne av Bylista, MDG, SV, Ap og Sp -) til bystyremøtet 31. oktober. Dette betyr at de også vil si opp utbyggingsavtalen med Ticon. Dermed kan mye avhenge av hvordan høyrerepresentant Harald Wessel-Berg til slutt stemmer. Også han har tidligere gitt tydelige signaler om at han er imot marienlystutbyggingen.

Ønsker klargjøring

– I Dagsavisen 27. september fortalte Tove Paule (H) at Wessel-Berg også tidligere har vært uenig med partiet, og da selv tilbød seg å bli hjemme. «Det var ingen som påla ham det», sa Paule. Da må en jo undres over om dette virkelig er i tråd med kommuneloven og kommunens retningslinjer, sier Ståle Sørensen.

I sitt skriftlige spørsmål til ordføreren – forut for bystyremøtet, stiller han følgende spørsmål: «Har Wessel Berg tilbudt seg å bli hjemme med bakgrunn i hvordan han ønsket å votere i en sak? Hva sier kommuneloven om permisjon fra møter? Kan ordføreren gjøre tiltak for å opplyse de folkevalgte om regelverket rundt fritak og permisjoner?

MDG-toppen synes det er helt naturlig at han stiller et slikt spørsmål – når ingen andre gjør det.

– For dette er veldig viktig. Særlig når vedtaket i så stor grad avhenger av hvem som møter, – og enda mer når noen ikke vil stemme slik resten av partigruppa gjør.

Uholdbart

Sørensen mener det er partienes ansvar – enten å bruke partipisken, eller å fristille representantene.

– Wessel-Berg er uansett valgt inn på Høyres partiprogram. Det kan ikke være gyldig fraværsgrunn at han ikke har lyst til å stemme som Høyres andre representanter – og i stedet for å sette partiet i forlegenhet velger å bli hjemme, kommenterer han.

Hvis Wessel-Berg faktisk uteblir fra bystyret 31. oktober, vil i hvert fall ikke Ståle Sørensen godta fraværet ved begynnelsen av møtet.

Det lyktes ikke Dagsavisen Fremtiden å oppnå kontakt med Harald Wessel-Berg tirsdag.