Høyspenning fra Fergestad

Lokale nyheter

– Selv om mange sier mye svada om verdens fattige, virker det neppe som et særlig «sexy» tema for en spenningsroman. Men faktum er at innendørs luftforurensing – på grunn av åpne ildsteder og fyring med ved, kull og dyremøkk – tar livet av flest mennesker i verden per år, forteller Fergestad.

Og det er naturligvis blant verdens fattigste man finner flest uten tilgang på elektrisk strøm, oppvarming og komfyr. Fattigdom er da også listet opp som nummer én, på FNs liste over verdens største utfordringer.

Mellom tenkbart og mulig

– Bare tenk hva det ville ha betydd om alle disse menneskene fikk tilgang på strøm. For eksempel ville det ha frigjort masse tid, spesielt hos kvinnene – som gjerne må lete etter ved i timevis hver dag, og ellers bruker all sin tid på barn og matlaging. De kunne ha gått på skole i stedet, fått seg utdanning og jobb – og færre barn. Dette kunne med andre ord også ha bremset den store befolkningsveksten i verden.

I sin nye bok «Og himmelens krefter skal rokkes», som er i butikkene senere i januar, har Dr.techn. (doktor i tekniske vitenskaper) Fergestad, blant annet sett til den geniale vitenskapsmannen Nikola Tesla, som levde og virket for drøye 100 år siden. Blant hans mange oppfinnelser og patenter var også en løsning for trådløs overføring av strøm.

– Dette er i gråsonen mellom hva som kan tenkes og hva som lar seg gjøre, men det har med energibølger forårsaket av lynnedslag å gjøre, forklarer forfatteren, som har bygd videre på Teslas idé.

Bokens helt Tor Tønder kjemper naturligvis for den nye teknologien, som vil gi strøm til alle. Men mektige krefter, som ser at livsgrunnlaget til alle innen dagens energiproduksjon brått kan bli revet bort, gjør bruk av det trådløse prosjektets mørke bakside; Teslas jordskjelvmaskin.

– Tesla hevdet selv at den kunne ha revet Empire State Building i løpet av minutter, gjennom resonans, forklarer Fergestad.

Har planlagt finalen

Pensjonisten, bosatt på Grønland i Drammen, har i sin tid drevet en fabrikk i Tanzania, og det gjør tilfeldigvis forsker Tor Tønder også, som sammen med «love interest» og forskerkollega Maria Skog, må innom både Silicon Valley, Trondheim og Drammen – i kampen mot de mørke kreftene.

Den særs observante vil kunne finne enkelte elementer fra første bok i «Og himmelens krefter skal rokkes», men den kan fint leses som enkeltstående roman.

– Men i tredje og siste bok i trilogien skal alt komme sammen – i en real finale, lover Petter Fergestad.