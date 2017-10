Høyres nye rolle er mindretallets

Lokale nyheter

Sakslista før bystyremøtet røper bare en endring som putter Lina Strandbråten (Ap) til varalisten til formannskapet i stedet for Andreas Brandt, ny leder i kontrollutvalget. Men som Dagsavisen Fremtiden tidligere har skrevet, ventes flere endringer i komiteene. Et gruppeledermøte før selve bystyremøtet skal få kabalen til å gå opp, bekrefter gruppeleder Tove Paule (H). Eidi Ann Hansen blir i kraft av at hun er ny gruppeleder i Venstre satt inn som medlem i partssammensatt samarbeidsutvalg, der alle gruppeledere sitter på vegne av arbeidsgiversiden i kommunen. Dessuten foreslås hun inn i Honorarkomiteen, som ikke lenger skal ledes av Yousuf Gilani, lyder forslaget fra Høyre, noe Ståle Sørensen (MDG) har påpekt at ikke vil ha noen innvirkning på Drammens omdømmekrise.

Symbolfjerning av leder

– Det er vittig at det er Ståle som sier det, den første som ba Gilani trekke seg. Det krever nok sterkere skyts å heve omdømmet, men vi gjør det for å markere. Det er en symbolhandling fordi tilliten er tynnslitt og vi er ikke tjent med det, sier Paule. Hun sier partiet hennes nå er opptatt av å backe opp og hjelpe gruppeleder Eidi Ann Hansen i det hun kaller en uholdbar situasjon. Går valgene gjennom, sitter Venstre igjen med varaplassene til sine tidligere representanter Ida Marie Brown og Yousuf Gilani, begge nå uavhengige, i tillegg til Hansens nye plass i to utvalg.

Mer alvorlig er det for Høyre at de ikke lenger har flertall i formannskapet. Da møtet fortsatte etter Marienlystbehandlingen tirsdag kveld, valgte Yousuf Gilani å stemme med opposisjonen.

Det fikk Hilde Hovengen (Frp) til å skrive på Facebook: «Oslo-tilstander kan nå ventes i Drammen! I dagens møte i Formannskapet har flere utbyggere blitt pålagt grønt gress på taket og all parkering og bruk av privatbil vil strupes – for å nevne noe. Med Gilanis overgang til de røde og Aps knefall for MDG har Drammen dystre fremtidsutsikter i møte – jeg forstår at folk får politikerforakt.»

God tone i Drammen

Paule velger å se det positive. – Vi har mange ganger samarbeidet godt med partier i opposisjon, og har en god tone – det bekrefter senest en lokaldemokratiundersøkelse vist i bystyret på mandag.

Der viste spesialrådgiver i KS Yngve Carlsson at forholdet mellom blokkene var spesielt godt i Drammen.

– Men politisk er det en dramatisk ny situasjon for dere?

– Ja, det er helt korrekt. Det er en utfordring som vi bare må gjøre det beste ut av. Så får vi se hvor lenge det varer, sier Tove Paule (H).