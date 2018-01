Hevder mottatt cash var kick back-honorar

Lokale nyheter

Tirsdag starter den fire uker lange rettssaken mot de to hovedtiltalte i saken NRK avslørte i januar 2016, da to ansatte i Drammen kommune ble pågrepet mistenkt for grov korrupsjon. Aktor Hans Lyder Haare har innkalt seks vitner, blant dem tidligere byplansjef Hilde Haslum og tidligere byggesakssjef Bjørn Tollef Swang, og to andre av kommunens ansatte. I tillegg kaller han inn Oslos plan- og bygningsdirektør Ellen De Vibe som vitne. Ingen i Drammens kommuneledelse, heller ikke byutviklingsdirektør Bertil Horvli, er innkalt.

– Det er viktig å avgrense vitneførsel til dem som kan belyse saken direkte. Vår oppgave er å få de tiltalte dømt, sier Haare til Dagsavisen Fremtiden.

– Bare de to

Kirsti Aas Olsen, HR- og utviklingsdirektør i Drammen kommune, berømmer de ansatte på byggesak for måten de har håndtert de to årene som har gått siden saken sprakk.

– Jeg kan si at sykefraværet ikke har økt i perioden; de har stått på for å vise at dette gjaldt to ansatte, mens de tjue andre jobber med den tilliten de har fått. Det er en avdeling med bare dyktige ansatte, sier Aas Olsen. Hun minner om at de to tiltalte allerede er avskjediget for å ha brutt sine arbeidsavtaler. Rettssakens utfall vil sånn sett ikke ha noe å si for noen av kommunens ansatte.

– Vi var ferdige med saken ved nyttår, da det å følge opp Deloitte-rapporten har medført ekstrajobb for flere, sier Aas Olsen som vil være til stede i retten når de kommuneansatte skal vitne.

– Kick back-honorar

Den mannlige tiltaltes forsvarer Mette Yvonne Larsen har innkalt tiltaltes kone og folk han tidligere har jobbet med som vitner.

– Det er både karaktervitner, men også arkitekter som vil si noe om hvor vanlig det er å jobbe ved siden av. Det kan belyse skyldspørsmålet, sier Larsen. Hun sier 46-åringen erkjenner å ha mottatt penger, men ikke straffskyld for korrupsjon.

– For ham handler dette om kick back-honorar, noe som er vanlig når man formidler jobber.

Hvordan har din klient det nå før rettssaken starter?

– Han ser fram til å komme i gang og forklare seg. Han er ved godt mot.

Har observert

Lars Christian Sunde, forsvareren til kvinnen (59), har alle tiltakshaverne på sin vitneliste.

– Det er for å få saken best mulig opplyst, sier Sunde. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men han vil ikke utdype hvordan hun forklarer handlingene som beskrives der.

– Hun vil gi sin forklaring en av de første dagene i retten, sier Sunde. Han har selv vært til stede noen timer under to av de foregående rettssakene mot så langt ni tiltakshavere, åtte av dem anket etter å ha blitt dømt skyldig.

– For å høre aktors og forsvareres prosedyrer, og enkeltes forklaring. Her får man for første gang en oversikt over argumentasjonen, særlig fra aktoratets side, men også fra forsvarere for medtiltalte, forklarer Sunde.

Hvordan har din klient det nå før rettssaken starter?

– Det vil alltid være tøft å vente på at en sak skal begynne, sier Sunde.

Rettssaken har sin siste dag 2. februar.