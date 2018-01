Har aldri opplevd en vanskeligere tid for Ap

Lokale nyheter

Har du noensinne opplevd så vanskelige tider i Arbeiderpartiet som nå?

– Nei, det har jeg ikke. Vi er valgt som representanter for Ap til å ta oss av politikk, og jeg føler nå det kommer helt i skyggen av denne saken, og det er veldig leit. Uansett hvordan det ender, er det en vanskelig situasjon, svarer Christoffersen, som på det nåværende tidspunkt ikke ønsker å ha en mening om hvorvidt Giske bør gå av som partiets nestleder.

Hun er valgt inn som en av tre stortingsrepresentanter fra Buskerud, og er også den eneste Buskerud-representanten som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre. Dermed var hun med i møtet tirsdag, da varslingssakene mot Ap-nestleder Trond Giske ble tatt opp.

– Jeg hadde håpet at vi kunne ha kommet så langt at vi kunne trukket en konklusjon i møtet, sier Christoffersen.

Det skjedde ikke, og dermed er det fremdeles usikkert om Giske fortsatt får være nestleder i partiet. Han er uansett fritatt fra sin stilling på ubestemt tid.

– Jeg har tillit til at partiledelsen trekker den konklusjonen som er riktig. Vi kan ikke leve med en sånn situasjon i lange tider, sier Christoffersen.

Hva tenker du om at Hadia Tajik trosset Støre og leste høyt fra to av varslene?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere på noe som helst av det som ble sagt eller ikke sagt i det møtet. Uansett på hvilket nivå i partiet det er styremøter, skal det være et sted der man tar opp ting man har på hjertet, og hvor man har respekt for at det du sier skal være innenfor de fire veggene. Det er der slike diskusjoner hører hjemme, svarer hun.

Men det lakk som en sil til pressen under sentralstyremøtet på tirsdag. Hva synes du om det?

– Jeg blir veldig oppgitt. I denne typen møter skal man kunne ta opp alt man har på hjertet, og skal man begynne å legge bånd på seg fordi noen lekker, er det helt ødeleggende. Jeg har ingen sympati med dem som gjør dette. Jeg aner ikke hva slags motiver de har, sier hun.

Hun mener #meetoo-kampanjen er med på å bidra til positive endringer.

– De er kjempeviktig å sette nulltoleransegrense for seksuell trakassering, og jeg mener grensen bør gå før du kommer så langt. Man skal ikke misbruke posisjonene i partiet til å oppnå andre ting. Samtidig opplever jeg en stor forskjell fra da jeg kom inn i AUF for 40 år siden og til i dag. Det er tatt initativer til å øke bevisstheten i alle partiledd. Jeg ser på dette som en enkelstående sak, som vi gjerne skulle vært foruten. Det er en helt annen kultur i dag enn det var for 40 år tilbake. Så får man noen backlasher og setbacks, slik man ser nå. De som varsler skal være sikre på at de ivaretas på en trygg og god måte, sier hun.

Har du selv sett eller opplevd uanstedig oppførsel i dine år i politikken?

– Ikke sånne ting som jeg ville ha meldt inn noe sted, men tidligere bar bar det litt mer preg av at det var toleranse for at eldre menn kunne prøve seg på yngre kvinner. Vi som unge jenter fniste litt av det den gangen, og synes de gubbene var litt teite. Men under overflaten ligger noen strukturer som viser manglende likestilling, sier Christoffersen som understreker at hun mener situasjonen har bedret seg kraftig siden tiden da hun var ung AUF-er.

Hva er din personlige relasjon til Trond Giske?

– Vi har aldri hatt noen personlig relasjon i den form at vi er omgangsvenner, men vi satt blant annet sammen i styret for Sosialdemokrater mot EU. Det er ikke noen hemmelighet at jeg politisk står nær ham i mange sammenhenger, og det er heller ikke noen tvil om at vi i Buskerud Ap ønsket ham som nestleder.

Har du aldri hørt noen rykter om Trond Giskes oppførsel før dette sprakk i media?

– Nei, jeg må innrømme at jeg aldri har hørt rykter av et slikt slag. Nå er jo jeg litt eldre, så det kan være en årsak. Jeg vet jo at det er flere i partiet som har sagt at de hadde hørt slike rykter, sier hun.

Masud Gharakhani, som sitter sammen med Christoffersen på Buskerudbenken har følgende kommentar til Giske-saken:

– Det er en svært alvorlig situasjon. Jeg har tillit til at Jonas håndterer dette med den grundigheten og alvorligheten saken har. Jeg synes pressekonferansen etter sentralstyremøtet viste tydelig og solid lederskap av Jonas.