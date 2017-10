Gilani anmelder politifolk og går hardt ut mot etterforskningsleder

Lokale nyheter

Varaordfører Yousuf Gilani, som onsdag meldte seg ut av Drammen Venstre, har valgt å anmelde flere politifolk i Drammen i forbindelse med at han mandag 21. august ble pågrepet og siktet for ID-tyveri.

– De har brutt rettssikkerheten min, blant annet med lekkasjen politiet har hatt til pressen, hevder Gilani.

– Lekkasje

Varaordføreren sikter til den første saken som sto på trykk i Drammens Tidende 22. august om at han var siktet for ID-tyveri, som han mener må basere seg på at kilder i politiet har lekket informasjon til avisen.

– Hvorfor er du så sikker på at det er en lekkasje. Du ble jo oppsøkt av politiet ved en bensinstasjon hvor det er flere som kan ha vært vitner til hendelsen?

– Jeg er helt enig i at det kunne ha vært noen mennesker som kunne ha sett det, men det var ikke noen der. Politiet oppsøkte meg i sivile klær, og da skal det godt gjøres at noen har sett det. Jeg kjørte min egen bil derfra og parkerte den hjemme, så da skal det veldig godt gjøres at noen skjønte at det var politiet, svarer Gilani.

Etterforskningsleder Hanne Fauske hos Spesialenheten for politisaker bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

– Prosessen videre er ikke avgjort, og vi vet ikke når vi vil ha noen konklusjon i saken, opplyser hun til Dagsavisen Fremtiden.

– Veldig spesielt

Varaordfører, Gilani, som nå er partiløs, går videre til å kritisere etterforskningsleder i saken mot ham selv, Ole Johan Brett, for hans engasjement på Facebook i Marienlyst-saken, hvor Gilani selv hadde en avgjørende rolle i formannskapet på tirsdag. Stemmen hans sørget sa for at det ble flertall for at reguleringsplanen for Marienlyst ikke skal sendes ut på høring.

– Under formannskapsmøtet går etterforskningslederen inn og kommenterer på Marienlyst-saken på Facebook. Like etter sendte jeg ham en venneforespørsel på Facebook, og minuttet etterpå hadde han slettet kommentaren sin, før han skrev en ny kommentar hvor han modererer seg veldig, sier Gilani, som har tatt skjermdump av Bretts kommentarer.

«Ja, nå må dere ikke kludre til dette!!!!», har Brett skrevet under en kommentar fra Drammen Frps gruppeleder Ulf Erik Knudsen.

«Jeg kan garantere at Frp ikke kludrer. De som ønsker det er Ap, SV, Sp, Gilani, MDG», svarer Knudsen.

«Lykke til med møtet, uansett viktig! stå på for byen din», svarer Brett. Den første kommentaren blir slettet.

– Nesten litt surrealistisk

Etterforskningsleder Brett har følgende å si om at flere politifolk nå er anmeldt til Spesialenheten av Gilani.

– Jeg er helt ukjent med dette. Hvis jeg skal kommentere, så må det være så enkelt og greit at jeg ikke under noen omstendighet under denne saken har sagt noe annet enn at vi har pågrepet en person og siktet denne personen for ID-tyveri. Det er faktisk Gilani selv som har bekreftet at denne personen er han selv, ikke politiet.

Han mener Facebook-kommentarene er helt uproblematiske.

– Vi har alle venner på Facebook. Jeg har mange politikervenner, og har vært politiker i Drammen, da jeg bodde i Drammen, sier Brett.

– Dersom Gilani vil lage noe ut av dét, lurer jeg på hva det er han holder på med? Jeg har en hyggelig dialog med ordføreren, Ulf Erik Knudsen og flere andre politikere som er Facebook-venner, fortsetter han.

– Hvorfor slettet du den første kommentaren?

– Når man skriver inn navnet mitt i søkefeltet på Facebook, ser man alle kommentarer jeg har skrevet til enhver tid, og derfor har jeg et prinsipp med at jeg veldig ofte går inn og kommenterer ting, lar det stå litt og så tar det bort.

Brett undrer seg over at Gilani velger å gå ut med hans Facebook-kommentarer til pressen.

– Det er nesten litt surrealistisk. At jeg kommenterer noe rundt politiske prosesser i Drammen som privatmann har ikke Gilani noe med.

– Hvorfor engasjerer du deg i Marienlyst-saken?

– Jeg er idrettsengasjert, har en rolle i en idrettsklubb i Drammen, får derfor jevnlig mailer fra Drammen idrettsråd, og ville gjerne at idretten skulle få 300 millioner kroner. Nå fikk de ikke disse pengene, sier Brett og understreker at dette ikke er en sak han har vært veldig engasjert i, ettersom han selv bor i Sande i dag og ikke i Drammen.

Brett bekrefter også Gilanis venneforespørsel på Facebook.

– For de fleste vil det fremstå som noe underlig å sende etterforskningslederen i sin egen straffesak en venneforespørsel på Facebook, konstaterer han.

