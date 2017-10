Frontet enstemmig syn - alene

Lokale nyheter

«Si opp Marienlyst-avtalen! Drammen Venstre mener at Marienlyst-saken i for liten grad har vært preget av åpne, inkluderende og demokratiske prosesser (...) Derfor bør avtalen med Marienlyst Utvikling AS sies opp, som avtalen åpner for, etter 8. oktober i år.» Slik starter et innlegg et utvalg i Drammen Venstres styre og bystyregruppe hadde skrevet med tanke på publisering i Drammens Tidende uka før stortingsvalget. Gruppeleder Eidi Ann Hansen sendte det omforente utkastet til siste godkjenning til 12 medlemmer i partiets styre og bystyregruppe, og fikk etter det Dagsavisen Fremtiden erfarer ingen innsigelser. Da hun orienterte samarbeidspartiene om innlegget, innkalte ordfører Tore O. Hansen de fire gruppelederne for H, Frp, KrF og Venstre til et møte. Innlegget fikk ny runde i styret og ble aldri sendt.

Meldte seg ut

Gruppeleder Eidi Ann Hansen svarer følgende på hva som fikk henne til å ombestemme seg, og hva som skjedde i møtet.

– Vi laget en uttalelse som vi la fram for samarbeidspartiene, som man gjør i et samarbeid. I dialogen med samarbeidspartiene ble det klart at innholdet i uttalelsen ville være et brudd på samarbeidsavtalen. Det var aldri intensjonen til styret og gruppa å bryte samarbeidsavtalen. Derfor forble dette et internt dokument, som det er illojalt at har blitt lekket til pressen.

Mandag valgte Ida Marie Brown å melde seg ut av Venstre, med Marienlystsaken som utløsende faktor. Hennes begrunnelse til Dagsavisen Fremtiden og Drammens Tidende er i tråd med epostens innhold, og altså partiledelsens linje 4. september.

Hvorfor har ikke dette synet blitt kommunisert senere – heller ikke da Brown trakk seg mandag?

– Fordi gruppa og styret ble enige om at vi ikke ønsket å bryte avtalen og derfor ikke sende det ut. Ida Marie Brown er ikke på linje med partiet, fordi hun velger å bryte avtalen, sier Hansen. Hun slår samtidig fast at Venstres gruppe er kritisk til Marienlystprosjektet, og at kritikken ville blitt fremført i den offentlige høringen og i sluttbehandlingen i kommunestyret.

– Men det ville vært et avtalebrudd å ikke sende dette på høring. Høring tjener også den funksjonen at kritiske stemmer vil bli hørt, sier Hansen i dag.

– Godt samarbeid

Gruppelederen, som mandag kveld sendte ut en beklagelse til velgerne, ser bare én ting hun ville gjort annerledes, slik situasjonen er.

– Jeg, som gruppeleder, burde ha sett at denne uttalelsen ville være et brudd på samarbeidsavtalen på et tidligere tidspunkt og det har jeg tatt selvkritikk på overfor gruppa.

Hvordan har du opplevd samarbeidet med Høyre i denne saken?

– Som godt. Høyre, KrF og FrP gjorde det tydelig at de ville se på dette som et brudd på samarbeidsavtalen. Det var et ryddig møte med meningsutveksling. Ingen andre saker enn punktet om Marienlyst ble diskutert.