Fra ku til konsum

Lokale nyheter

Anne Marie Sando (62)

Innehaver av Eiker Gårdsysteri, Hokksund. Figurerer med sin bedrift på TINE melkekartonger

Hvordan er det å se seg selv på melkekartongene?

– Jeg er glad jeg ikke er i butikken hver dag og ser, haha. Spøk til side; det er viktig å profilere oss, og vi sa selvfølgelig ja til å være med. Det var TINE som tok initiativet, og vi er med som én av fire storprodusenter. Vi har hatt et bra samarbeid med TINE i mange år. Å drive småskala lokalmatproduksjon uten dem i ryggen, hadde ikke vært mulig for oss. I egen produksjon bruker vi selv om lag en fjerdedel av melka, resten kommer de og henter for distribusjon til hele landet. Dessuten har de kompetanse på så mange områder. TINE er markedsregulator og ses på som den store stygge ulven av mange, men vi som melkeprodusenter hadde ikke klart oss uten!

Kan du fortelle litt om osteproduksjonen?

– Ost er et spennende produkt, tenk deg den ene råvaren melk, at man kan lage så mye. Vi lager mange forskjellige oster, og en av dem Eiker Holtefjell, har fått både gull og sølvmedalje under Landsutstillinga for gardsost, og er en elsket ost hos mange stjernerestauranter. Jeg prøver å få folk til å resonnere litt; når vi ser Norwegia i butikken til 69 kroner, og det trengs om lag 10 liter melk til produksjon av én kilo ost … Det er jo ikke den reelle prisen, det koster mer å produsere ost, og hvem er det som egentlig blir subsidiert da?

Dere får mye heder og har vunnet priser, hva betyr det?

– Det er en bekreftelse på at vi har gode produkter og det igjen betyr at melka vår holder god og jevn kvalitet.

Dere har også en gårdsbutikk?

– Ja, med åpent på hverdager fra klokka 11–15 og torsdag til 17. Der selger vi alle våre egenproduserte oster, samt smør, rømme og pesto som vi også lager selv. Dessuten selger vi oljer, urter, honning, eplemost og eplesnakcks. Og sjokolade fra Sjokoladesalongen i Vestfossen og brød fra min hjemgård på Tranby i Lier, hvor min svigerinne driver gårdsbakeri.

Kortreist matproduksjon blir stadig mer populært, hvorfor?

– Folk har fått bedre råd og synes det er spennende med selve matopplevelsen. Mot helgen har vi gjerne lyst til å kjøpe noe ekstra godt og spennende, av god kvalitet. I alle matvarebutikken får du det samme – pampene på toppen styrer oss dumme nordmenn. Matopplevelser er blitt mer utbrett og folk går på Bondens marked og på Matstreif hvor man får tak i mat fra mange norske produsenter. Der får man smaksprøver og informasjon om hvordan man skal finne de gode produktene.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det går mest i matfagblader og oppskrifter, og så leser jeg litt krim.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når bedriften går bra, ting som er positivt i livet, være sammen med venner, opplevelser og litt trening i naturen – gåturer med staver er bra!

Hvem er din barndomshelt?

– Min mor, hun sto på og jobba og hadde et fantastisk humør, som jeg tror og håper jeg har fått litt av sjøl.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– Det må være litt landbruksrelatert, det er viktig å støtte opp.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– En rolig person, eller kanskje en øl- eller vinprodusent som hadde med seg noe, så kunne vi slappe av litt.