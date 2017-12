Forelskelse og Grandiosa

Lokale nyheter

Rein Alexander (46)

Solist med Drammen Konsertorkester på Nyttårskonserten i Drammens Teater onsdag 3. januar.

Hva får vi høre, hva skal du synge?

– Drammen konsertorkester ønsket seg forslag på hva jeg kunne tenke meg å synge, så jeg sendte dem en liste. De har valgt ut fine og underholdende sanger helt i min ånd med spennende arrangement. Jeg er jo en poetisk dramatiker og har stått mye på musikalscenen, så det blir litt fra blant annet fra Les Miserable og så litt italienske ting og så noen mer populærmusikk som Michael. Litt av hvert fra øverste hylle, underholdende og fengene.

Hva er ditt forhold til Drammens Teater?

– Det er som å stå på La Scala, og det er jo veldig få slike scener i Norge, helt fantastisk!

Hva ser du mest fram til på nyttårskonserten i drammens teater?

– Å synge for publikum, musisere med musikere, jobbe med dirigenten. Jeg har hørt mye godt om Drammen Konsertorkester, så det blir en flott kveld med fin musikk.

Hvordan har jula vært for deg?

– Jeg har roet ned helt, jula er musikk, familie og mat og det har jeg fått masse av!

Hva hører du på selv?

– NRK klassisk stort sett.

Hvordan blir 2018 for deg?

– Jeg har lyst til å prøve meg internasjonalt. Jeg synes selv at jeg synger bedre nå, musikaliteten vokser, selv om stemmen kanskje var sterkere og klarere før. Man kunne lett bli imponert men ikke rørt. Jeg har bestemt meg for å ta tak selv istedenfor å lan ting skje. Så jeg har kanskje et livsendrende prosjekt på gang, men vi får se, ingenting er avgjort enda.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Alkymisten, den første boken jeg leste som voksen. Den førte til store endringer i livet mitt, jeg dro til Italia, jeg vant Kjempesjangsen – alt springer egentlig ut fra den boka.

Hva gjør deg lykkelig?

– Kjærligheten! Jeg har vært så heldig å stormforelske meg i en jente som er stormforelsket i meg, og det blir bare bedre og bedre. Det er en stor glede å bety så mye for en annen, og kanskje med tida for noen flere?

Hvem er din barndomshelt?

– Min morfar, han var en av ti brødre i Brødrekoret, og var en stor helt. Han sang O helga natt, og den sang jeg i begravelsen hans. Jeg forteller alltid om morfar på julekonsertene.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser en Grandiosa original, og en med kjøttdeig og løk, det var en åpenbaring da den kom, da er det fest!

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg har tidligere mislikt at jeg var for lite oppmerksom på andre, jeg levde i min egen boble. Men det har endret seg – det bærer frukt å ta tak i seg selv som voksen.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot eller for?

– For eldreomsorgen i Norge, der er det mye som ikke er bra.

Er det noe du angrer på?

– At jeg ikke øvde mer piano, jeg spiller, men for lite. Piano er et instrument som lett kan glede andre med stor lyd og som er godt for øret.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med min kjære Marie, det hadde vært hyggelig og romantisk.