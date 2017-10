Flere muligheter for omkamp

Lokale nyheter

– Situasjonen er at bystyret når som helst kan bestemme seg for å sette formannskapet til side. Dette kan skje ved vedtak med alminnelig flertall i bystyremøtet, men hvis ikke saken sto på innkallingen til møtet, kan ordfører eller en tredel av medlemmene motsette seg at det treffes vedtak om sakens realitet i dette møtet, sier jussprofessor Jan Fridtjof Bernt til Dagsavisen Fremtiden.

– Dersom ordføreren mener saken bør tas opp i bystyret, må han derfor føre den opp på saklisten til neste møte. Hvis en tredel av bystyrets medlemmer krever det, må saken i alle fall settes på dagsorden i neste møte, eller i ekstraordinært møte hvis det er nødvendig, opplyser professoren, som understreker at kommunestyret er formannskapets overordnede organ.