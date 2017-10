Fikk æreskniv

Lokale nyheter

De to speiderne Julian Kragset og Axel Jørgensen fra 3. Drammen-roverne, ble under kretstinget for speiderne i Nedre Buskerud tildelt æreskniven kra kretsstyret. Hedersbevisningen får de to ungguttene for sin innsats for å hjelpe nedkjølte og skadde speidere under roverhaiken på landsleiren i Bodø tidligere i år.