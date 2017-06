Dugnad og folkefest

Lokale nyheter

Hvem: Tove Kvernhaug (60)

Hva: Presseansvarlig

Hvor: Arrangerer gratis St. Hans-fest på Holmennokken for alle med Drammenselvas venner, fredag kl. 17–23

Kan du fortelle litt om arrangementet?

– Dette er som alltid for hele familien, og alt er gratis! Vi skal ha kanopadling og ansiktsmaling og mange andre morsomme aktiviteter. Elias-båten kommer, og det blir mye moro. Det skal være en folkefest for alle – det er vi også veldig opptatt av. Man kan få kjøpt mat, men man kan også ta med sin egen piknikkurv, og da behøver man ikke bruke en krone. Men ikke ta med engangsgriller. Musikken er ved lokale aktører, vi får høre artister fra Barnas Grand Prix, trekkspillorkester, sangkoret Fønix, Pure Saints og Vidis & Blå tråd. St. Hansbålet tennes klokka 19.

Hvor lenge har dere forberedt?

– Vi begynte sist fredag med å sette opp bålet. Mange av dem som er med på å få på plass arrangementet på Holmennokken er de samme som står i kafeen hos Drammenselvas venner på søndager, med en hard kjerne på om lag 20 personer. Alt arbeid er dugnad og alle jobber gratis. St. Hans-feiring arrangeres for åttende gang, selv har jeg vært med i fem år. Hele denne siste uka jobber vi dagtid hver eneste dag, det er jo mye forberedelser. Noen har til og med tatt ferie denne uka for å få til dette. Men vi får mye glede igjen!

Hva er det beste med denne jobben?

– Det sosiale, men også å inkludere flest mulig. Drammenselvas venner driver kafé på søndager, og der tar vi imot alle, enten de kommer alene eller sammen med andre, med åpne armer og et vennlig smil. Alle skal føle seg inkludert hos oss.

Forventer dere publikumsrekord i år?

– Det var om lag 5.000 i fjor, og rekorden var 7.000 i 2010. Vi regner med rundt 5.000 også i år, eller kanskje flere hvis været holder.

Hva er tilbakemeldingene dere får?

– Folk er kjempefornøyd og gleder seg, mange kommer tilbake hvert år.

Hva ser du mest fram til?

– Å se masse blide og hyggelige mennesker, det har aldri vært noe annet på Holmennokken. Jeg husker i fjor, da jeg kunne dele ut gratis is, ungene var strålende fornøyde og det var fantastisk – det er det som driver!

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Amerikanske bilder» av Jacob Holdt. Den gjorde sterkt inntrykk på en ung jente på 70-tallet. Han reiste rundt i USA og levde blant de rike og de fattigste fattige, som var det som forbauset meg veldig. Har alltid vært sosialdemokrat og engasjert i de svakeste.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å se at andre er lykkelig og hvis jeg kan bidra til å gjøre andre er glade. Og det aller viktigste er når barn og barnebarn har det bra.

Hvem er din barndomshelt?

– Pappaen min, jeg har fått verdiene mine fra ham, han var historisk og politisk interessert og lærte meg mye.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er litt utålmodig, jeg vil at ting skal skje fort.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Mye, og har gått i mange tog, blant annet mot fremmedfrykt og rasisme. Jeg brenner for et oss-samfunn og for fellesskapet.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Med Mahatma Gandhi, som jo var en fredselskende person. Eller Dalai Lama eller kanskje lederen for IS, så kunne jeg fortalt ham en del ting – eller kanskje alle oss fire!