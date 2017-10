– Det går sakte til helvete, og vi later stort sett som ingenting

Lokale nyheter

Hvem: Erlend Loe (48)

Hva: Forfatter, oversetter og filmkritiker.

Hvorfor: Kommer til Nedre Eiker bibliotek i kveld for å snakke om sin nyeste bok «Slutten på verden slik vi kjenner den» og resten av sitt forfatterskap.

Du skal snakke om «Slutten på verden slik vi kjenner den», som er din tredje bok om Doppler. Kan du fortelle kort om boka og hvordan den ble til?

– Jeg skrev jo en bok i 2004 som het «Doppler», om en fyr som flyttet ut i skogen og bodde der sammen med en elg, blant annet. Jeg likte godt å skrive om det, og lot det gå 11 år før denne boka kom ut, som tar opp tråden om hvordan det gikk da han kom hjem. Det gikk ikke så veldig bra. Jeg kommer nok til å lese fra litt forskjellige bøker, og tar et lite sveip gjennom forfatterskapet mitt.

Hvordan ble karakteren «Andreas Doppler», som er hovedpersonen i boka, til?

– Jeg kommer fra Trondheim og flyttet litt tilfeldig opp i området rundt Sogn og Tåsen i Oslo for rundt 17 år siden, og ble litt overrasket. Jeg hadde ikke tenkt over hva slags miljø jeg skulle havne i. Der bor det veldig hyggelige, dyktige folk, med de rette meningene, som tar vare på seg selv, og jogger og så videre. Det var mye å gjøre narr av, hvis man ville det. Det var den flinkheten som gjorde at jeg fikk lyst til å skrive om en sånn karakter. Når det gjelder dette med å klare seg ute i naturen, har jeg siden jeg var barn vært opptatt av nordamerikanske indianere og hvordan de levde. Det er også mye underliggende sivilisasjonskritikk i disse bøkene.

Kommer det flere Doppler-bøker?

– Det gjør det nok ikke, men det kommer andre bøker – og snart en film.

Fortell gjerne litt mer om det.

– Jeg håper å ha en bok klar neste år. Også har jeg ganske lenge jobbet med et manus på en svensk film, som handler om hele Thomas Quick/Sture Bergwall-historien. Jeg har lest alt om dette i et par år nå. Det er en helt vanvittig sak, og et skikkelig traume både for psykiatrien og jussen i Sverige. Det er et skikkelig havari som ikke bør kunne skje i et moderne, demokratisk og opplyst land. Det er såpass pussig… De fleste har nok aldri visst detaljene. Det er så man blir skremt – at psykiaterne og politiet samarbeider om å sette fast noen som ikke har gjort noen ting.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Før jeg begynte på skolen, tok moren min seg et halvt år fri, og leste alle de tre tjukke bøkene med folkeeventyr av Asbjørnsen og Moe for meg i månedsvis. Det tror jeg var utrolig viktig for meg.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg gikk så mye i demonstrasjonstog som barn, med foreldrene mine, så jeg er tyngre å be i dag. Det jeg aller mest tenker på, er gapet mellom hvordan vi behandler verden, og hvordan vi trenger at den er for å fortsette å være her i mange generasjoner til. Én ting er klimaendringene og den globale oppvarmingen, som det virker som er irreversibel, men at vi i tillegg oppfører oss på en måte som setter tusenvis av arter og biotoper i fare, som kan påvirke vårt levesett på en måte som gjør at vi ikke vil kunne brødfø oss lenger... Det går sakte til helvete, og vi later stort sett som ingenting.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror jeg ville tatt Donald Trump. Jeg har store problemer med å forstå hvordan hans hjerne funker og hvem han er. Det hadde vært interessant å få noen timer for å se om er det noe jeg ikke har skjønt eller om han bare har svekkede sjelsevner.