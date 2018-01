De skal tegne sykehuset

Lokale nyheter

Link Arkitektur AS, Ratio Arkitekter AS og Bølgeblikk Arkitekter AS har fått oppdraget med å tegne nye Drammen sykehus, med en kostnadsramme på 8,6 milliarder kroner, melder VVS-aktuelt.

Byggestart er etter planen 2019 med forventet ferdigstillelse i 2024.

– Vi bygger i dag sykehus i alle skandinaviske land og utnytter vår brede, samlede erfaring og kompetanse til å skape et fremtidsrettet og bærekraftig sykehus som pasienter, ansatte og byen vil være stolte av, sier Mette Dan-Weibel, direktør for Links helsesatsing til VVS-aktuelt.