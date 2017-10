Brenner for Marienlyst

Lokale nyheter

Terje Selvig (77)

Pensjonert jurist og tidligere avdelingsdirektør i kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud. Har engasjert seg mot Marienlyst-utbyggingen gjennom aksjonsgruppa Redd Marienlyst.

Hvordan vil du karakterisere den politiske prosessen som har vært rundt Marienlyst?

– Det jeg har reagert mest på er at kommunen kjører denne reguleringsplanprosessen, og at de sier det er greit, når Sivilomudsmannen har vært krystallklar på at det er ikke anledning til å unnlate å konsekvensutrede barn og unges interesse. De to aksjonskomiteene har ikke hørt noe om disse konsekvensutredningene i forbindelse med reguleringsplanen. Sivilombudsmannen har sagt at dette burde vært utredet allerede da kommunen omregulerte Marienlyst fra friområde til byutviklingsområde, og det jeg har ment er at det er en så alvorlig mangel ved kommuneplanens behandling at den er ugyldig. Men det ville verken fylkesmannen eller kommunaldepartementet ta standpunkt til, så da har kommunen tatt utgangspunkt i at de har en gyldig kommuneplan og kjører videre.

Høyres gruppeleder Tove Paule har sagt at reguleringsplanen skal sendes ut uavhengig av hva som skjer i formannskapet i neste uke. Hva tenker du om det?

– Den vanlige saksgangen er at planen legges død når den ikke går gjennom formannskapet. Så vidt jeg har forstått, er det ikke flertall for nedbygging av Marienlyst i bystyret heller. I bystyret har jo Venstre to representanter, og Wessel-Berg i Høyre har sagt han ville stemme mot. Legger man reguleringsplanen død, betyr det også at man må kreve at avtalene med Ticon bortfaller. Det er snakk om en kjøpsavtalen mellom kommunen og Marienlyst Utvikling AS og utviklingsavtalen mellom kommunen og Ticon AS.

Hvor kommer ditt engasjement for Marienlyst fra?

– Min forkjærlighet for Marienlyst kommer blant annet av at jeg bodde i Skistadbygget, og at jeg i mange år var nærmeste nabo til Marienlyst. Det er mye rart i denne saken, juridisk, slik jeg ser det. Offentlig forvaltning skal rette seg etter Sivilombudsmannen uttalelser. Det er krevende etisk og praktisk sett å slitte i slike dobbeltroller som kommunen sitter i nå: som grunneier, som selger av arealene, som 50 prosent medeier i Marienlyst Utvikling AS, som reguleringsmyndighet og med bystyret som skal fatte vedtak. Kommunen sitter således på alle sider av bordet i denne saken. Greier de å sortere sine roller?

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Nei, jeg holdt på å si Norges lover. Jeg leser mye krim og detektivromaner. Horst Lier sine bøker er veldig underholdende.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å ha kone og to barnebarn, som jeg har vært så heldig å få. To jenter på to år. Det er så koselig på ha kontakt med dem.

Hvem var din barndomshelt?

Ungdomshelten min var en kjent orienteringsløper fra skogene i Hedmark som het Magne Lystad.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Det må være med en god bok og et glass rødvin sammen med kona.

Er det noe du angrer på?

– Ja, det er det jo, men jeg mener man må legge ting bak seg og se framover.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må bli kona mi, det.