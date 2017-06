Barnefestival samlet nær 600

Lokale nyheter

Med et uvant dramatisk utgangspunkt idet moderfestivalen Working Class Hero ble avlyst bare tre dager før avspark, var det flere spente organisatorer og frivillige på Union Scene søndag formiddag. Men allerede før kl. 11 sto en kø av forventningsfulle barn og foreldre utenfor, og festivalsjef Stian Trogstad kunne etterpå trekke et lettelsens sukk – til tross for at 600 publikummere totalt ikke når opp til fjorårets nesten fulle hus totalt.

– Barnedelen av festivalen er vi kjempefornøyd med, den var også i år en suksess og det virket som folk trivdes. Det var godt med folk hele dagen, og vi hadde lært litt fra i fjor om organisering som gjorde at ting fløt bedre, sier Trogstad og trekker fram innføring av bongsystem i stedet for kontanter og kort som en klar forbedring. Han melder om gode tilbakemeldinger både fra publikum og artister, og som seg hør og bør med lav snittalder en del slitne unger på slutten av dagen.

– Vi føler vi begynner å finne et format som funker og skal evaluere hva som kan bli enda bedre. Men solide artister og et bredt tilbud av aktiviteter er grunnoppskrifta, slår Trogstad fast.

Før sluttrapporten er skrevet anslår han at billettsalget havnet på godt over 500 mennesker. Opp mot 600 var innom totalt.

– Vi står greit på budsjettet vårt, og det var jo heller ikke lagt opp til noe stort pluss. WCH Kids forsøker vi å gjøre så billig som mulig i forhold til gjestene. Likevel går vi nok noe i pluss, sier Trogstad.

Et solid underskudd på den avlyste delen av WCH-underskuddet spiser uansett alt, men trogstd vil ikke spekulere i løsrivelse.

– Plan A for oss er at vi fortsatt skal være del av en større festival. Tilser evaluenga at det er nødvendig å splitte, gjør vi det. Viktigste lærdom fra i år er å gå i gang så snart som mulig med booking og neste års dato, sier Stian Trogstad og ber om å få tydelig fram hvor stolt han er av de frivillige som sørger for en god opplevelse for alle.