– Igjen må helsesøstrene i Drammen kjempe for å få lov til å gjøre jobben sin. Førsteklassesamtalen er et så viktig kontaktpunkt, der man får møte både foreldrene og barn. Det skaper trygghet hos disse yngste elevene – om at helsesøster er en man kan komme til, sier Linda Lavik, fylkesleder for Sykepleierforbundet.

Hun har nok en gang sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen – angående mangelfull skolehelsetjeneste i Drammen.

I mandagens Drammens Tidende fortalte Lavik og to av byens helsesøstre om hvordan antallet helsesøsterstillinger på barnetrinnet fortsatt bare er på rundt halvparten av anbefalt norm, og at man derfor ikke har kapasitet til å oppfylle de nye retningslinjene.

Som svar på kritikken sa Kristin Haftorn Johansen (H), leder for bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning, til avisen at hun ikke er sikker på at helsesøstrene skal være «spydspissen i kjeden av forebyggende tiltak».

Dette reagerte helsesøster Kristin Sundet så sterkt på at hun la ut på Facebook at hun ikke har tillit til Johansen.

– Jeg vet jeg kritiserer egen arbeidsgiver, men det får ikke hjelpe. Vi skal være barnas advokat, sier Sundet.

Helsesøstres mandat

Nicoline Bjerge Schie (Ap), også i oppvekst- og utdanningskomiteen synes helsesøstrene fortjener honnør.

– Vi vet at det er store summer å spare på tidlig innsats, framfor behandling av alvorlig syke voksne. Kommunen har så store utgifter på sosialbudsjettene at de snart må innse at det lønner seg å satse på forebygging. Jeg synes det er veldig trist at Drammen nok en gang kan utnevnes til versting på skolehelsetjenester, sier Schie.

Marianne Viskum, tillitsvalgt for helsesøstrene i Drammen, understreker at helsesøstrene er sykepleiere, spesialutdannet til å ivarerta - og ikke minst avdekke - barn og unges fysiske og psykiske utfordringer.

– Det er veldig bekymringsfullt at Johansen virker så lite villig til å satse på dette. Det er jo nettopp dette som er helsesøstrenes mandat. Hvem skal ellers være «spydspiss», undrer hun.

Anbefaling eller regel?

– Dette var nok ikke min klokeste uttalelse. Det jeg mener er at flere profesjoner bør være en del av teamet som jobber forebyggende og lavterskel i Drammen. Helsesøstrene hevder stadig de har den beste kompetansen, men dette kan andre gjøre også, for eksempel en psykolog, sosionom, eller ungdomsarbeider. Men her snakker jeg ikke bare om denne førsteklassesamtalen da, men den helhetlige tjenesten, sier Kristin Haftorn Johansen.

Hun mener det er galt å bøye av for én gruppes press – og er ikke overbevist om at førsteklassesamtalene er den beste måten å bruke ressursene på.

Johansen søker nå svar fra myndighetene på hvorvidt Helsedirektoratets retningslinjer faktisk er for lover og regler å regne. Hun forteller også at

kommunen er i gang med en gjennomgang av alle lavterskel, forebyggende tilbud – og at dette skal inn på komiteens bord i november.