Faster på årets lengste dag

Fremtiden

– Jeg er ikke akkurat trøtt, jeg ser ikke sånn ut, sier bussjåfør Sabah Altay og setter opp en positur som om all energi var tappet fra kroppen hans, før han strammer seg opp igjen og smiler bredt.

Dagsavisen Fremtiden møter ham på bussterminalen i Drammen, like før setter seg bak rattet på bussen.

– Noen bare klager, men klarer du ikke å faste, så trenger du heller ikke å faste, sier han.

Rundt ti prosent av Drammens befolkning tilhører et muslimsk trossamfunn, og mange går nå mot slutten av nesten en måned med fasting. Fastemåneden ramadan varer i år fra fredag 26. mai til lørdag 24. juni, og inkluderer årets lengste dag, som er i dag, hvor står opp klokken 03.57 og går ned 22.44.

Ifølge Altay er det ikke noe problem å holde seg unna mat og drikke i alle disse timene, samtidig som han jobber.

– Her i Norge er det ikke som i Irak. Du kan jo tenke deg hvordan det er når det er over 40 grader, sier bussjåføren som kommer fra Bagdad.

– Vi er vant til dette, men det er litt vanskelig de første dagene, sier Rubina Mohabat, som Dagsavisen Fremtiden møter ved Strømsø torg.

Læreren Ajaz Ul Haq faster også.

– Det er vanskeligst med drikking. Spising kan man klare seg to-tre dager uten, men drikking er vanskelig i mer enn 5–6 timer, sier han og understreker at konsentrasjonen begynner å bli redusert når kvelden nærmer seg.

– Opplever du at det er et sosialt press blant muslimer om at man bør faste?

– Nei, det er ikke det. Det er en personlig sak. Religion er en personlig sak, sier Ul Haq.

Flere av dem Dagsavisen Fremtiden snakker med om fasten, understreker at filosofien bak fasten er at man skal tenke på de fattige og sette seg inn i deres sted.