Vil øke bestanden

13. mars treffer fylkeskommunen de sju kystkommunene på fylkeshuset, hvor de i samråd med Fylkesmannen i Østfold har innkalt til et møte. Også Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil være til stede. Tema: Flere hummerreservater langs Østfold-kysten.

Vet at det hjelper

– Vi har bare ett i sitt slag på Skjærhalden i dag, og vet at det hjelper å verne hummeren for å få større og flere eksemplarer. Hummeren er ikke direkte truet, men det er mindre enn før, forteller Andreas Lervik (Ap), leder av nærings- og kulturkomiteen.

Fylkeskommunen ønsker å informere om hvor enkelt det er å etablere hummerreservater og håper å få kommunene til å ta ansvar for det lokalt.

– Det følger ikke plan- og bygningslovens bestemmelser. Hvis det er ønskelig fra kommunene, kan det gjøres ved forskrift, så veien er kort, forklarer Lervik.

Neste år

Allerede før sesongen neste år er det realistisk at flere reservater er på plass hvis arbeidet starter nå, mener han.

Fylkeskommunen har støtte fra fiskerne, både profesjonelle og private aktører. For tre uker siden ble det avholdt et møte for bransje- og sportsfiskere på Hvaler, hvor 70–80 mennesker deltok.

– Beskjeden fra flertallet var klar: Dette vil vi ha mer av, forteller Lervik.

Under møtet 13. mars vil det også bli informert om Kysttorsk-prosjektet. Også torsk er det blitt mindre av langs kysten vår.