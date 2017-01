Vil ha gangbru til nytt boligfelt

Fredrikstad24

En 130 meter lang gangbru, utvidede busslommer på begge sider av Veumveien og gang- og sykkelvei til nytt boligfelt på Brønnerød ligger inne i planområdet på cirka fire dekar.

Det er pågående planarbeid for boligutbygging på Brønnerød som har utløst behovet for en planfri veikryssing fra Hestehagen og over Veumveien. Der det er vanlig fotgjengerovergang i dag, er behovet økende for en tryggere veikryssing for myke trafikanter samt en smidigere løsning for den økende biltrafikken på stedet i forbindelse med E6 på Solli.

– Fin tilknytning

Planområdet vil samtidig bli tilrettelagt for gang- og sykkelvei fra Hestehagen mot framtidige boligfelt på Brønnerød, hvor det vil bli bygget rundt 300 boliger de neste få årene.

– Med unntak av direkte berørte naboeiendommer er vi i lokalsamfunnsutvalget veldig positive til alle tiltak som gjør at myke trafikanter kan ferdes tryggere. Den planlagte boligutbyggingen på Brønnerød vil til slutt utgjøre halvparten av dagens boligfelt på Ambjørnrød, så gangbrua blir en veldig fin tilknytning mellom det eksisterende og det nye boligområdet, mener leder Dag Bjørgestad i Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg.

Seks ulykker på 20 år

Nå som høringsrunder er avsluttet og flere innsigelser trukket, er det opp til bystyret å vedta planene i sitt møte 9. februar. Blant annet har Statens vegvesen krevd at det bygges busslommer på begge sider av veien og fått gjennomslag for det. Gangbrua og resten av planen ble enstemmig vedtatt av planutvalget i kommunen 19. januar.

Dagens løsning med fotgjengerovergang nord for krysset Hestehagen/Veumveien er ikke tilfredsstillende, mener kommunen. En generell trafikkøkning og stor økning i antall myke trafikanter vil bidra til økt fare for trafikkulykker samt dårligere trafikkflyt. Det aktuelle krysset har hatt seks trafikkulykker siden 1996.

– Derfor ønsker vi gangbrua velkommen selv om den estetisk vil ta «hele» dalen. Det vi fortsatt vil savne, er en tryggere kryssing av Veumveien for ungdomsskoleelevene som kommer fra Ambjørnrød og skal til Kvernhuset. For dem vil den nye gangbrua bli en ganske massiv omvei, påpeker Bjørgestad.

Det fastslås i planbeskrivelsen at en gangbru vil bryte med landskapsbildet, men at trafikksikkerhet i dette tilfellet regnes som viktigere enn estetiske hensyn.

Det er foreløpig ikke anslått byggestart for prosjektet.